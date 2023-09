10 lat temu zmarł Jarosław Śmietana, muzyk, gitarzysta jazzowy

Jarek Śmietana był tylko i aż muzykiem - mówi PAP Antoni Dębski, basista jazzowy. Był bardzo otwarty na wszystko, co działo się dokoła - dodaje. 2 września mija dziesiąta rocznica śmierci Jarosława Śmietany - muzyka, kompozytora, wirtuoza gitary.

Jarosław Śmietana urodził się 29 marca 1951 roku w Krakowie. Ukończył Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach. Potem sam został pedagogiem; wykładał w Krakowskiej Szkole Jazzu i Muzyki Rozrywkowej.

"Jarek to był pełną gębą muzyk. Był tylko i aż muzykiem" - powiedział Antoni Dębski, basista jazzowy w rozmowie z PAP - "Także jego wkład w rozwój muzyki jazzowej jest bardzo duży. Poprzez kompozycje. Brał też udział w wielu warsztatach dla młodzieży. I taka nauczycielska rola też się przewinęła przez życie Jarka. To był bardzo otwarty człowiek na wszelkiego rodzaju dobrą sztukę. Są tacy ludzie, którzy coś robią tylko w jednej dyscyplinie. Jarosław Śmietana był zaprzeczeniem tego. Był zawsze otwarty na wszelkie rodzaje muzyki. Nie można mu zarzucić jakiegoś eklektyzmu czy jakiegoś zamknięcia. Był bardzo otwarty na wszystko, co działo się dokoła. A nie tylko na muzykę. Bo tak samo wrażliwy był na kino i na teatr. To był człowiek sztuki" - dodał.

W 1972 roku Jarosław Śmietana zdobył wyróżnienie na Festiwalu Jazz nad Odrą, występując z grupą bluesową Hall, jednak za swój oficjalny debiut uznawał nagranie z formacją Klaus Lenz Big Band, w efekcie którego powstała płyta "Live at Jazz Jamboree". W latach 1975-81 był liderem grupy Extra Ball. A od 1982 r. prowadził zespoły: Sounds, Big Band Symphonic Sound Orchestra, Polish Jazz Stars Band. Był też jednym z liderów popularnego Namysłowski-Śmietana Quartet. Występował w wielu krajach Europy, a także w USA i Indiach.

"Oprócz tego, że graliśmy razem w zespole, był to jeden z najbliższych mi przyjaciół. Był moim bardzo bliskim kolegą; spędzaliśmy razem bardzo dużo czasu, w hotelach, na scenie, w samochodzie, w podróżach. Jarek Śmietana był wybitnym gitarzystą, kompozytorem, aranżerem i miał swój styl muzyki. To nie był jeden styl -graliśmy wszystko od klasyki do free jazzu, również komercyjne rzeczy. Także on się nie ograniczał tylko do tej swojej wydumanej muzyki. Tylko był bardzo otwartym człowiekiem" - wspomniał Dębski.

W 1998 r. Śmietanę nagrodzono Fryderykiem za album "Songs and Other Ballads". Otrzymał też nagrodę prezydenta miasta Krakowa za wybitne osiągnięcia muzyczne.

Artysta zmarł 2 września 2013 r. w swoim domu, po wielomiesięcznej walce z guzem mózgu. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 13 września 2013 r. prochy artysty spoczęły w Alei Zasłużonych na krakowskim Cmentarzu Rakowickim.

Z inicjatywy Radia Kraków 2 września o godz. 12 w siedzibie rozgłośni (al. Juliusza Słowackiego 22) odbędzie się upamiętnienie Jarosława Śmietany. W ramach tej inicjatywy, studio nagraniowe S-4 zostanie nazwane jego imieniem. W uroczystości wezmą udział m.in. małżonka Jarka Śmietany z córką oraz jego przyjaciele, wśród nich Antoni Dębski, Piotr Baron, Janusz Grzywacz, Andrzej Olejniczak i Witold Wnuk. Odbędzie się audycja na żywo prowadzona przez Rafała Zbrzeskiego, rozpocznie się tuż po godz. 12.00. poświęcona twórczości Śmietany. Wieczorem, na dziedzińcu Radia Kraków odbędzie się koncert "Jarek Śmietana In Memoriam" organizowany przez Fundację My Polish Heart w ramach 28. Summer Jazz Festival Kraków.

21 września odbędzie się także koncert "Jarek Śmietana Unforgettable" w Klubie Pod Jaszczurami, w Krakowie.

"Koncert w krakowskim Klubie Pod Jaszczurami - nierozłącznie związanym z pokoleniem Jarka. Myśmy stamtąd wyrośli. W każdy wtorek odbywały się tam jazz sessions- gdzie przychodziły dziesiątki młodych muzyków, którzy stali w kolejce, by wyjść na scenę i zagrać jakiś jeden utwór. I w związku z tym Klub Pod Jaszczurami w porozumieniu z "Zaduszkami jazzowymi" organizuje 21 września koncert poświęcony Jarosławowi. Będą tam przyjaciele Jarka. Fajnie, że odbędzie się to w Jaszczurach, w tym kultowym dla nas miejscu" - powiedział Dębski.

Referendum to święto demokracji czy propaganda PiS? Zrobiliśmy na ten temat debatę. Zobaczcie

Programy socjalne – rozdawnictwo czy obowiązek? Zobacz naszą debatę

Czy Polaków czeka droga zima? Mamy na ten temat debatę. Zobaczcie