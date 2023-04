100 lat temu urodził się Andrzej Romocki

100 lat temu, 16 kwietnia 1923 r., urodził się Andrzej Romocki - "Andrzej Morro" - harcerz i podchorąży, uczestnik akcji zbrojnych Kedywu AK. "Potrafił skutecznie dowodzić. Wykazywał się dużą odwagą, walczył na pierwszej linii" - powiedział PAP historyk z Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Tadeusz Paweł Rutkowski.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Andrzej Romocki urodził się 16 kwietnia 1923 r. w Warszawie.

"Wywodził się z tradycyjnej polskiej inteligencji o korzeniach ziemiańskich, która kształtowała się i hartowała w ogniu represji po Powstaniu Styczniowym. Był wnukiem powstańca i synem inżyniera oraz majora rezerwy WP, kawalera Orderu Virtuti Militari, Pawła Romockiego, działacza gospodarczego, przez dwa lata (1926-1928) ministra komunikacji. Wyrastał w patriotycznej tradycji, w rodzinie tworzącej intelektualną elitę II RP" - powiedział PAP dr hab. Tadeusz P. Rutkowski.

W latach trzydziestych Romocki należał do 21. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. gen. Ignacego Prądzyńskiego. Wybuch wojny zastał go w okolicy Białej Podlaskiej. Rumoccy powrócili do stolicy.

"Do konspiracji wstąpił w 1940 r. Na początku należał do +Pet+ - organizacji młodzieży o nazwie nawiązującej od organizacji młodzieżowej sprzed I wojny światowej. Organizacją kierował +Rafał+ - Stanisław Leopold, cioteczny brat Andrzeja, a później oficer AK. Wraz +Petem+ przeszedł do Szarych Szeregów, a po podporządkowaniu Grup Szturmowych Szarych Szeregów Armii Krajowej został wraz z nimi żołnierzem AK - jej pionu walki bieżącej - Kierownictwa Dywersji (Kedyw). Ukończył tajną podchorążówkę Szarych Szeregów i został awansowany do stopnia plutonowego podchorążego, co było wstępem do kariery oficerskiej" - wyjaśnił historyk.

"Andrzej Morro" lub "Morro", bo taki pseudonim przyjął, przeszedł chrzest bojowy w nocy 20 na 21 sierpnia 1943 r. jako dowódca w akcji "Taśma" - ataku na posterunek graniczny niemieckiej straży celno-granicznej Zollgrenzschutz w Sieczychach. Akcja powiodła się, jednak w jej trakcie poległ uczestniczący w niej jako obserwator Tadeusz Zawadzki "Zośka", zastępca dowódcy Oddziału Specjalnego Kedywu AK. Była to bolesna strata dla Szarych Szeregów. "Morro" uczestniczył także w wielu innych akcjach zbrojnych, m.in. w ataku na domy niemieckich kolonistów-volksdeutschów pod Warszawą 26 września 1943 r. (akcja "Wilanów") oraz w akcji zdobycia partii niemieckich lornetek polowych w zakładach optycznych firmy Kolberg na Mokotowie. W mieszkaniu Romockich przy ul. Mochnackiego 3 na warszawskiej Ochocie urządzono punkt kontaktowy Szarych Szeregów.

"Romocki potrafił skutecznie dowodzić i podejmować szybkie, i - co ważne - zazwyczaj trafne decyzje. Dowódcą kompanii +Rudy+ w harcerskim Batalionie AK +Zośka+ został w wieku 21 lat. Po wybuchu Powstania Warszawskiego walczył na czele swojej kompanii w Zgrupowaniu AK +Radosław+, i to na newralgicznych odcinkach walk: na Woli, w rejonie cmentarzy przy ul. Okopowej, bronił szpitala Jana Bożego, był na Starówce, w rejonie ul. Senatorskiej, skąd przebił się wraz z grupą żołnierzy do Śródmieścia. Wykazywał się dużą odwagą, walczył wraz z podkomendnymi na pierwszej linii" - wskazał historyk.

W sierpniu 1944 r. "Morro" otrzymał Srebrny Krzyż Virtuti Militari za przeprowadzenie natarcia w trakcie walk o cmentarz ewangelicki. Awansowano go do stopnia podporucznika, a następnie porucznika AK. 31 sierpnia na Senatorskiej został postrzelony w twarz. Niemiecki pocisk przeszedł koło nasady nosa i uszkodził policzek.

Po upadku Starego Miasta por. Romocki trafił wraz ze swoją kompanią na Przyczółek Czerniakowski. Zginął 15 września 1944 r. w rejonie ul. Solec nad Wisłą koło tzw. białego domku, próbując nawiązać łączność z desantem żołnierzy 3. Dywizji Piechoty z armii gen. Zygmunta Berlinga.

"Przez lata uważano, że zginął podczas niemieckiego ostrzału. Jest również wersja, że +Morro+ poległ od strzału polskiego żołnierza z desantu lub sowieckiego żołnierza, snajpera ubezpieczającego desant z prawego brzegu Wisły. Ponieważ Romocki, podobnie jak inni żołnierze batalionu +Zośka+, miał na sobie zdobyczną, niemiecką bluzę kamuflażową tzw. panterkę, żołnierze z 3. Dywizji mogli uznać go za Niemca. Dokładne ustalenie okoliczności jego śmierci jest dziś niemożliwe" - ocenił dr hab. Rutkowski.

Awansowany pośmiertnie do stopnia kapitana Andrzej Romocki został pochowany jesienią 1945 r. w kwaterze batalionu "Zośka" na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach. Obok niego pochowano młodszego brata Jana, który zginął 18 sierpnia w czasie niemieckiego nalotu na powstańczy szpital przy ul. Miodowej.