100-lecie miesięcznika "Rycerz Niepokalanej"

100 lat temu św. o. Maksymilian Kolbe wydał pierwszy numer "Rycerza Niepokalanej”. Z okazji jubileuszu przez cały 2022 r. do każdego numeru miesięcznika dodany będzie reprint "Rycerza Niepokalanej” z roku 1922 – powiedział PAP redaktor naczelny czasopisma o. Piotr Szczepański.

Centralne uroczystości inaugurujące obchody 100-lecia powstania miesięcznika "Rycerz Niepokalanej" odbędą się w sobotę 8 stycznia, w dniu 128 urodzin św. Maksymiliana Kolbego. W bazylice Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie o godz. 11.00 mszy św. będzie przewodniczył abp Marek Jędraszewski.

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów założone zostało przez o. Maksymiliana (Rajmunda) Kolbego. Swoją działalność rozpoczęło od wydawania miesięcznika "Rycerz Niepokalanej", którego pierwszy numer w nakładzie 5 tys. ukazał się w styczniu 1922 r. w Krakowie.

Obecnie miesięcznik ukazuje się w nakładzie ponad 45 tys. egzemplarzy i dostępny jest zarówno w wersji drukowanej, jak i cyfrowej, a na życzenie czytelników od lutego 2021 r. również w wersji audio.

O. Piotr Szczepański powiedział, że "św. Maksymilian tworząc dzieło wydawnicze w Niepokalanowie pod Warszawą zainwestował w najlepsze maszyny drukarskie dostępne wówczas na rynku. "Solidnie rozbudował dział kontaktu z czytelnikami i działy współpracujące. Nowatorskie, mówiąc współczesnym językiem, było docenienie wartości działu reklamy" - powiedział franciszkanin. Wyjaśnił, że "działalność reklamowa polegała wówczas na rozdawaniu tysięcy egzemplarzy gazety, co przekładało się później na wielu abonentów".

Na pytanie, jak miesięcznik będzie chciał odpowiedzieć na znaki czasu i rosnący dziś spadek czytelnictwa, o. Szczepański zaznaczył, że "Rycerz Niepokalanej" będzie kontynuował dotychczasową linię. "Będzie pisał o wartościach, których każdy człowiek poszukuje, choć nie każdy szuka tam gdzie one są" - powiedział zakonnik. Dodał, że jeśli chodzi o spadek czytelnictwa, to "na wzór św. Maksymiliana, zamierzamy to dzieło Matce Bożej Niepokalanej".

Poinformował, że z okazji jubileuszu miesięcznik przez cały 2022 r. do każdego numeru doda reprint "Rycerza Niepokalanej" z roku 1922. "Będzie można przeczyć wiele tekstów pierwszego redaktora +Rycerza Niepokalanej+ oraz wielu ówczesnych autorów, którzy starali się poszukiwać prawdy oraz demaskować kłamstwa i herezje" - zapowiedział o. Piotr Szczepański.

Obecnie wydawnictwo Ojców Franciszkanów skoncentrowane jest na kontynuacji dzieła założyciela Wydaje m.in. takie czasopisma jak: "Rycerz Niepokalanej", "Rycerzyk Niepokalanej" i "Rycerz Młodych" oraz publikacje pozycje książkowe z zakresu m.in. mariologii i duchowości franciszkańskiej.

"Rycerz Niepokalanej" początkowo drukowany był w małym zeszytowym formacie na 16 stronach, a od 1925 r. na 32 stronach z czterokolumnową okładką. Był to najtańszy miesięcznik w kraju i takim pozostał mimo kilkukrotnego podnoszenia jego ceny. Jej wzrost spowodowany był ciągłą inflacją, jaka wówczas panowała w kraju.

Celem czasopisma było nie tylko pogłębienie i umocnienie wiary, ale także zapoznanie wiernych z mistyką chrześcijańską.

Nakład pisma wynosił początkowo 5 tys. egzemplarzy. Dopiero po dwóch latach przekroczono 10 tys., a w roku 1927 - 50 tys. W latach 1930-1939 "Rycerz Niepokalanej" stał na czele wydawnictw wysokonakładowych i docierał do niemal wszystkich miejscowości w kraju. Oprócz tego wysyłano do Polonii ok. 25 tys. egzemplarzy.

Systematycznie bez przerw pismo ukazywało się do września 1939 r. W czasie II wojny światowej wydany został jednorazowo podwójny numer miesięcznika na grudzień-styczeń 1940/41. Jego nakład wynosił 120 tys. egzemplarzy.

Wznowienie miesięcznika nastąpiło w 1945 r. Pismo zachowało szatę graficzną z lat przedwojennych, a artykuły w nim zamieszczone poruszały problemy życia społecznego: alkoholizm i powojenny upadek moralności, odbudowa kraju ze zniszczeń wojennych, tragiczne losy więźniów obozów koncentracyjnych, w tym o. Maksymiliana, oraz wiele artykułów maryjnych.

Miesięcznik wychodził do lipca 1952 r., kiedy to władze komunistyczne zabroniły jego wydawania.

Wznowiony został w 1981 r. i ukazywał się początkowo w nakładzie 80 tys. egzemplarzy, który podwyższony został w roku 1989 do 200 tys.