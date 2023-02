100 zgłoszeń do Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza

100 książek zostało zgłoszonych do tegorocznej Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza, przyznawanej debiutującym pisarzom. W tym roku na konkurs nadesłano więcej powieści, mniej autobiografii i reportaży niż w poprzednich latach – poinformował w piątek sekretarz kapituły nagrody Tomasz Tyczyński.

W VIII edycji konkursu biorą udział pozycje wydane w 2022 r. Tyczyński zauważył, że liczba tytułów może się jeszcze zwiększyć, bo regulamin pozwala na zgłaszanie swoich propozycji także przez jurorów. "Książki, które przyszły do nas w ostatnich dniach, zostaną wkrótce przesłane do członków kapituły. Do przełomu marca i kwietnia jurorzy mają czas na wstępną lekturę nadesłanych tytułów" - powiedział.

Pierwsze spotkanie kapituły odbędzie się w kwietniu. W czerwcu ogłoszona zostanie piątka nominowanych. Werdykt ma być ogłoszony w połowie września podczas festiwalu "Opętani literaturą", który odbywa się w Radomiu.

Laureat otrzyma nagrodę w wysokości 40 tys. zł. Nagrody pieniężne, po 5 tys. złotych, otrzymują też wszyscy nominowani. Kapituła wskaże także debiutującego pisarza, który w ramach rezydencji literackiej spędzi miesiąc w Vence na południu Francji, gdzie ostatnie lata życia spędził Witold Gombrowicz.

W siedmiu dotychczasowych edycjach do Nagrody Gombrowicza zgłoszono ponad 600 książek. W pierwszej edycji laureatami zostali Weronika Murek oraz Maciej Hen. W kolejnych edycjach nagradzani byli: Anna Cieplak, Marcin Wicha, Olga Hund, Barbara Sadurska. W 2021 r. laureatką nagrody została Aleksandra Lipczak. W tym samym roku kapituła po raz pierwszy przyznała także rezydencję literacką w Vence. To wyróżnienie otrzymał Maciej Bobula. Rok temu Nagrodę Gombrowicza otrzymała Barbara Woźniak za książkę "Niejedno", a rezydencję literacką Mateusz Pakuła - za "Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję".

Organizatorami nagrody są: Prezydent Radomia i Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. Honorowy patronat sprawuje Rita Gombrowicz.