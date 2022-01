1000 mieszkańców Metropolii Poznań walczy z nadwagą i otyłością dzięki projektowi „Odważ się na zdrowie”

Na pół roku z bezpłatnym wsparciem dietetyka, trenera i psychologa mogą liczyć uczestnicy projektu „Odważ się na zdrowie”. Celem projektu skierowanego do mieszkańców Metropolii Poznań jest poprawa ich zdrowia poprzez walkę nadwagą i otyłością. W projekcie bierze udział już ponad tysiąc osób.

Jak wskazał Adam Górczewski ze stowarzyszenia Metropolia Poznań, dokładnie rok temu, na początku 2021 do projektu "Kompleksowe działania zapobiegające nadwadze i otyłości w Metropolii Poznań" zapisało się najwięcej uczestników. Dodał, że to właśnie styczeń jest czasem postanowień, także tych dotyczących zdrowia.

"Projekt prowadzony pod hasłem +Odważ się na zdrowie+ okazał się interesujący m.in. dlatego, że trwa sześć miesięcy - to wystarczająco długo, żeby zmienić swoje nawyki i osiągnąć zauważalne efekty. Do tego pół roku od środka zimy jest środek lata, kiedy zadowolenie z własnego ciała jest bardzo oczekiwane" - podkreślił.

Górczewski wskazał, że na każdego z 300 uczestników, którzy już zakończyli udział w projekcie, przypada średnio ponad 6 zrzuconych kilogramów. Zaznaczył jednak, że nie wszyscy odchodząc z projektu kończą z takim oczekiwanym minusem. Jak zaznaczył, "ważne, że podczas końcowego spotkania ustalany jest powód oraz wskazywana droga samodzielnej dalszej walki z nadwagą lub otyłością. To samo dotyczy tych uczestników, którzy stracili nawet 20 kilogramów - stosowanie zaleceń specjalistów pomoże utrzymać dobrą kondycję zdrowotną na dłużej".

O zakwalifikowanie do projektu mogą starać się osoby, które mieszkają lub pracują na terenie jednego z samorządów należących do stowarzyszenia Metropolia Poznań, czyli w Poznaniu, powiecie poznańskim, gminie Oborniki, Skoki, Szamotuły lub Śrem. Kandydat musi mieć ukończone 45 lat i być przed 60. (w przypadku kobiet) lub 65. (mężczyźni) urodzinami. Kwalifikowane są osoby, których BMI (indeks masy ciała) mieści się między 25 a 35 (co odpowiada nadwadze lub otyłości 1. stopnia), nie mają zdiagnozowanej cukrzycy oraz wykazują wysoką motywację do podjęcia działań.

Dietetyk pracujący z uczestnikami projektu Alicja Piślewska podkreśliła, że realizatorów projektu cieszy niska liczba rezygnacji uczestników, którzy zostali zakwalifikowani. "Szczególnie, że dotyczy to także osób, które dołączyły do +Odważ się na zdrowie+ na fali noworocznych postanowień. Rezygnacji mamy tylko kilka procent. Do tego niektórzy po pewnym czasie wracają, na przykład po operacji czy ustabilizowaniu trudnej sytuacji rodzinnej" - zaznaczyła.

Dietetycy i trenerzy podkreślają, że podstawą jest znalezienie i utrzymanie motywacji. W ramach projektu Metropolii Poznań dostępne są także spotkania z psychologiem.

Psycholog Agnieszka Gostyńska wskazała, że "nasze webinary często są dla uczestników pierwszym kontaktem z psychologiem. Szybko jednak okazuje się, że ta psychologiczna strona jest nie tylko ważna, ale i przystępna. Na grupowych spotkaniach rozmawiamy m.in. o sposobach utrwalania pozytywnych zmian, podtrzymywaniu motywacji, podejmowaniu decyzji czy oswajaniu stresu. Popularyzujemy naukową wiedzę psychologiczną i medyczną, weryfikujemy mity na temat prozdrowotnych i antyzdrowotnych nawyków oraz wpływu umysłu na ciało i na odwrót. Każdy uczestnik może też skorzystać z indywidualnej rozmowy z psychologiem" - zaznaczyła.

Trener Mateusz Skarbiński wskazał z kolei, że w treningach kluczowa jest systematyczność, dlatego - jak podkreślił - "tworzymy grupy różnego zaawansowania i każdy może ćwiczyć efektywnie dla siebie, wolniej lub szybciej dochodząc do zakładanych celów".

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są na stronie odwazsie.metropoliapoznan.pl, gdzie można też znaleźć szczegóły programu. Informacje o projekcie można uzyskać również pod numerem telefonu 530 811 000.

Stowarzyszenie Metropolia Poznań realizuje projekt "Kompleksowe działania zapobiegające nadwadze i otyłości w Metropolii Poznań" w odpowiedzi na regionalny program zdrowotny "Odważ się na zdrowie - program metaboliczny dla mieszkańców Wielkopolski". Jego autorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.6, Poddziałania 6.6.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Stowarzyszenie Metropolia Poznań na realizację projektu pozyskało 4 464 395,94 zł.