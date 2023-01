1200 osób zapisało się na kurs dla pracowników medycznych z zagranicy, głównie z Ukrainy

Na kurs "Organizacja ochrony zdrowia w Polsce" dla pracowników medycznych z zagranicy, głównie z Ukrainy, zapisało się blisko 1200 osób. Ze szkolenia może skorzystać personel medyczny, który pracuje lub będzie pracować w polskich przychodniach czy szpitalach.

Kurs będzie dostępny bezpłatnie online do 31 grudnia 2023 r. na platformie edukacyjnej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w formie wykładów wideo prowadzonych po polsku z napisami w języku ukraińskim - poinformowała PAP rzecznik prasowa CMKP Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska.

Kurs organizuje Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Światową Organizacją Zdrowia. Składa się z siedmiu wideo wykładów dostępnych na platformie CMKP https://med-learning.cmkp.edu.pl/course/view.php?id=164.

"Wykłady zostały przygotowane przez lekarzy, prawników, specjalistów zdrowia publicznego oraz przedstawicieli Centrum e-Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia jako instytucji partnerskich, aktywnie zaangażowanych we wsparcie medyków z Ukrainy. Kurs finansowany jest ze środków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Każdy zarejestrowany uczestnik kursu po wypełnieniu testu sprawdzającego uzyska certyfikat" - poinformowała Pochrzęst-Motyczyńska.

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w marcu 2022 r., po wybuchu wojny w Ukrainie, zorganizowało bezpłatne kursy języka polskiego dla medyków, którzy przyjechali do Polski.

Była to wspólna inicjatywa Ministerstwa Zdrowia i CMKP. Kurs już się zakończył, a ukończyło go 1461 osób, głównie lekarzy, dentystów, ale także pielęgniarki i ratownicy medyczni.

"Przedstawiciele zawodów medycznych uczyli się języka polskiego z uwzględnieniem specjalistycznego, medycznego słownictwa. We współpracy z uczestnikami zajęć powstał także słowniczek ukraińsko-polski, w którym znalazły się wybrane zwroty oraz wyrażenia z poszczególnych dziedzin medycyny. Został on zamieszczony na platformie med-learning.cmkp.edu.pl. Kurs z listą słówek jest dostępny do pobrania w formie pdf wraz z ćwiczeniami utrwalającymi. Dostęp do ćwiczeń dla osób, które nie mają konta, wymaga rejestracji" - podkreśliła Pochrzęst-Motyczyńska.

Wszyscy, którzy wcześniej uczestniczyli w kursie "Język polski dla medyków z Ukrainy" będą mieli dostęp do słowniczka bez konieczności rejestracji.