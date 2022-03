"13" wyższa o ponad 200 zł

Poniedziałkowy "Fakt" donosi, że ZUS już szykuje się do wypłaty trzynastek. Ponieważ rząd zdecydował o tym, by zwolnić je z podatku, świadczenie "na rękę" będzie wyższe o ok. 220 zł.

Według gazety, w piątek trzynastki trafią do kilku milionów seniorów, których termin wypłaty emerytury lub renty przypada na pierwszy dzień miesiąca.

"Wszyscy seniorzy dostaną takie same trzynastki, bez względu na wysokość emerytury czy renty, wypłata wyniesie tyle, ile minimalna emerytura" - czytamy w poniedziałkowym wydaniu "Faktu".

Od 1 marca minimalna emerytura to 1338,44 zł brutto. Po odliczeniu składki zdrowotnej będzie to 1217 zł.

"Rząd musiał zwolnić trzynastki z podatku, w przeciwnym razie część osób dostałaby przez Polski ład niższe wypłaty na rękę" - podkreśla gazeta.