136 przeszczepów narządowych mimo pandemii w Szpitalu im. Mielęckiego w Katowicach

136 przeszczepów narządów przeprowadzono w minionym roku w Szpitalu im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - poinformowano podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Placówka przy ul. Francuskiej jest jednym z czołowych ośrodków transplantologicznych w Polsce, również w zakresie przeszczepów komórek krwiotwórczych. W 2021 roku w szpitalu przeprowadzono 106 transplantacji nerek i 30 transplantacji wątroby.

"Największy sukces minionego roku to dwa elementy: po pierwsze, że liczba transplantacji została utrzymana na średnim poziomie sprzed okresu pandemii. To jest ogromny sukces, jesteśmy oddziałem, który przeszczepił najwięcej nerek, to jest ex aequo pierwsze miejsce wraz z ośrodkiem w Gdańsku. Utrzymaliśmy też wysoką liczbę przeszczepień wątroby i było bardzo mało powikłań śmiertelnych. Ponadto, jeśli chodzi o biorców wątroby, we wczesnym okresie pooperacyjnym nikt nie zakaził się COVID-19" - powiedział podczas poniedziałkowej konferencji prasowej kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Szpitala im. A. Mielęckiego prof. Robert Król.

"Ten sukces to także ciężka praca oddziałów intensywnej terapii, neurochirurgii i neurologii oraz koordynatorów szpitalnych, z którymi współpracują. Opieka nad dawcą, stwierdzenie śmierci mózgowej, rozmowa z rodziną to ciężka praca. Śląsk obronił się przed dużym spadkiem zgłoszonych dawców" - dodała koordynatorka ds. przeszczepów Sylwia Sekta.

Jedną z pacjentek katowickiego szpitala jest pani Anna, która 12 lat temu przeszła tam pierwszy przeszczep wątroby, a 7 lat temu drugi, konieczny ze względu na późne powikłania. "8 miesięcy po pierwszym przeszczepie zaszłam w ciążę, która rozwijała się prawidłowo, a ja czułam się dobrze. Syn przyszedł na świat w ósmym miesiącu ciąży, ważył 2,5 kg. Kiedy okazało się, że muszę mieć drugi przeszczep, nie poddałam się, a cudowni lekarze - prof. Król, prof. Cierpka - po raz drugi uratowali mi życie. Jestem bardzo dobrze funkcjonującą, spełnioną mamą i żoną" - opowiadała pacjentka.

W 2021 roku, wg danych Poltransplantu, wykonano w Polsce 753 transplantacje nerek i 297 transplantacji wątroby. Liczba przeszczepów nerek mogłaby być jednak znacznie wyższa. Nerki przeszczepiane w polskich szpitalach w ogromnej większości pochodzą od dawców zmarłych, mocno kuleje natomiast program przeszczepiania od dawców żywych. W Polsce odsetek takich przeszczepów wynosi ok. 5 proc., tymczasem w niektórych krajach Europy zbliża się do 50 proc. Wynika to z niskiej świadomości i zbyt małej wiedzy chorych i ich rodzin - ocenia prof. Robert Król.

"Szkoda, bo przeszczepy od dawców żywych lepiej się przyjmują, te narządy sprawniej funkcjonują. Najlepsze efekty dają przeszczepy wyprzedzające od dawców spokrewnionych. Kwalifikacja do tych zabiegów zaczyna się jeszcze przed rozpoczęciem dializowania pacjenta. Chory jest wtedy w lepszej kondycji, mamy też odpowiedni czas na dobranie dawcy z grona rodziny. Duża w tym rola nefrologów, którzy przez lata prowadzą terapie pacjentów z chorobą nerek, mają z nimi stały kontakt. To od nich zależy uświadomienie chorego, że wkrótce czeka go dializoterapia i że można zacząć myśleć o przeszczepie jako alternatywie dla dializy" - dodał prof. Król.

Niestety, chory nie zawsze otrzymuje w odpowiednim momencie taką informację. To główna przyczyna tak niewielkiej liczby przeszczepów nerek od dawców rodzinnych. Drugim powodem jest fakt, że są to bardziej skomplikowane procedury i niosą ze sobą większe ryzyko powikłań.

Wątroby natomiast są w Polsce pobierane niemal wyłączenie od dawców zmarłych. W naszym kraju praktycznie nie pobiera się części wątroby od dawców żywych dla dorosłych biorców. Takie zabiegi są przeprowadzane tylko w jednym z warszawskich ośrodków, biorcami są tam jednak wyłącznie dzieci.

Przeszczep nerki jest stosunkowo mało skomplikowaną operacją. Czas zabiegu z reguły nie przekracza 3 godzin. Znacznie bardziej skomplikowany jest przeszczep wątroby. Taka operacja zawsze wiąże się z usunięciem starej wątroby (w przypadku nerek zasadą jest pozostawienie niesprawnej nerki w ciele chorego). Wymaga bardzo precyzyjnych zespoleń naczyniowych, większe jest też ryzyko powikłań, a cały zabieg może trwać nawet do 10 godzin.

W skrajnych sytuacjach chory może wymagać równoczesnego przeszczepu nerki i wątroby. Dwóch pacjentów katowickiego szpitala jest obecnie przygotowywanych do takiego zabiegu. Będą to pierwsze tego typu przeszczepy w tej placówce.

W pierwszym roku pandemii - 2020 - przy Francuskiej przeprowadzono 85 transplantacji nerek i 24 transplantacje wątroby. W ostatnich latach rekordowy, jeśli chodzi o liczbę przeszczepów, był rok 2017, kiedy to w SPSKM wykonano 115 transplantacji nerek, 41 transplantacji wątroby i 7 łącznych transplantacji nerki i trzustki.

Katowicki szpital jest również krajowym liderem w zakresie przeszczepów komórek krwiotwórczych. W 2020 roku, pomimo pandemii koronawirusa, przeprowadzono tu aż 312 transplantacji szpiku kostnego - najwięcej w kraju. W czerwcu zeszłego roku w placówce wykonano historyczny, 5-tysieczny przeszczep szpiku.