14. emeryturę otrzyma ok. 8,3 mln emerytów i rencistów; jej wypłata jest gwarantowana co roku przez ustawę

Czternasta emerytura to świadczenie gwarantowane co roku przez ustawę. Rząd szacuje, że w 2023 r. otrzyma ją w sumie około 8,3 mln emerytów i rencistów. Czternastki będą wypłacane w tych samych terminach, co renty i emerytury. Aby je otrzymać, nie trzeba będzie składać żadnych wniosków.

Czternaste emerytury zostały po raz pierwszy wypłacone w 2021 roku. 19 lipca br. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, zgodnie z którą mają one przysługiwać już na stałe.

Ustawa przewiduje, że termin wypłat czternastek będzie określany co roku przez rozporządzenie Rady Ministrów do 31 października.

Świadczenie zostanie wypłacone w tych samych terminach, co renty i emerytury. Aby otrzymać czternastkę, nie trzeba będzie składać żadnych wniosków.

W ustawie zapisano, że czternastka w pełnej wysokości wyniesie co najmniej kwotę najniższej emerytury, obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. W tym roku jest to 1588,44 zł brutto. Jak wyliczył pod koniec lipca ZUS, w przypadku osób ze świadczeniem głównym między 2900 zł a 4438,44 zł czternastka zostanie zmniejszona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.

W ustawie przewidziano jednak możliwość określenia wyższej kwoty czternastej emerytury. Rada Ministrów, nie później niż do 31 października danego roku, będzie mogła ją określić w drodze rozporządzenia.

Minimalna wysokość czternastki będzie musiała wynieść co najmniej 50 zł, aby świadczenie przysługiwało.

Według rządowych danych czternastkę otrzyma w tym roku w sumie ok. 8,3 mln emerytów i rencistów. Koszt wypłaty świadczeń szacuje się na blisko 12 mld zł.

Świadczenie będzie wolne od potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie wliczać się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500 plus dla niesamodzielnych. Ze świadczenia zostanie pobrana jedynie składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy.

Czternastki nie otrzymają osoby ze świadczeniem, którego wypłata będzie zawieszona na dzień badania prawa do czternastki, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

Od 2019 r. emerytom i rencistom wypłacana jest też trzynasta emerytura. W 2023 r. otrzymało ją 9,7 mln osób. Koszt wypłaty trzynastek to około 13,6 mld zł.

Na waloryzację świadczeń oraz na trzynastą i czternastą emeryturę rząd przeznaczył w tym roku łącznie ponad 74 mld zł.