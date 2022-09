14. festiwal „Warszawa w Budowie” - od 21 października

Urbanistyce, historii i przyszłości Warszawy poświęcony jest festiwal o tematyce miejskiej „Warszawa w Budowie”. „Walka o ulice” to hasło tegorocznego festiwalu, który zacznie się 21 października i potrwa do 15 stycznia 2023 roku.

"Festiwal +Warszawa w Budowie+ od 14 lat porusza tematy związane z urbanistyką, historią i przyszłością Warszawy. Tworzony przy współudziale zaproszonych specjalistek i specjalistów oraz dzięki merytorycznemu i finansowemu wsparciu miasta stołecznego Warszawy jest okazją do debat i wymiany myśli, dotyczących również tych najbardziej spornych obszarów życia miejskiego" - powiedział kurator Tomasz Fudala.

W programie tegorocznego festiwalu znajdą się: wystawa w Muzeum nad Wisłą oraz dyskusje, spotkania, pokazy filmowe, spacery, a nawet wizyty w zajezdni tramwajowej.

"Warszawa w Budowie" powstaje we współpracy ze stroną pozarządową, samorządem i jego jednostkami, aktywistkami i aktywistami, instytucjami miejskimi, biznesem i mieszkańcami.

Dzięki twórczej kooperacji m.in. Tramwajami Warszawskimi publiczność odwiedzi Zajezdnię tramwajową przy ul. Kawęczyńskiej, pozna historię rozwoju sieci tramwajowej warszawskiego transportu publicznego i codzienną pracę osób, które ją obsługują.

Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze przygotuje debaty oraz oprowadzania eksperckie i kuratorskie po wystawie, w której bierze udział; studenci Uniwersytetu SWPS zaprezentują badania świadczące o schyłku ery przejść podziemnych, które coraz częściej są zasypywane, a piesi chętniej wybierają chodzenie po tradycyjnych, naziemnych przejściach.

W Muzeum Warszawy odbędą się pokazy filmowe w Kinie Syrena na Rynku Starego Miasta, a w Muzeum Warszawskiej Pragi wykład wygłosi ekspert do spraw urbanistyki prof. Carlos Moreno. Z kolei przy wsparciu firmy ULMA Construccion Polska S.A. w Muzeum nad Wisłą powstanie spektakularna praca nawiązująca do miejskiej ulicy.

Dzięki współpracy z Zarządem Dróg Miejskich publiczność zobaczy także instalację Jana Domicza.

"Wspólnie będziemy się zastanawiać, do jakiego stopnia powojenne, oparte o prymat samochodu planowanie miasta wymaga modyfikacji oraz jakie rozwiązania stosowane za granicą mogłyby się sprawdzić w Warszawie. Przyjrzymy się współczesnej rewolucji w budowie miast: sadzeniu zieleni, zatrzymywaniu wody deszczowej i ograniczaniu roli samochodu w mieście na rzecz komunikacji zbiorowej i pieszych" - wyjaśnił współkurator festiwalu Jan Mencwel.

Tytuł wystawy festiwalowej został zapożyczony z książki Janette Sadik-Khan "Walka o ulice", w której amerykańska aktywistka miejska pisała: "Podstawowa zasada organizacji ruchu znana jest od stu lat i do tej pory była ignorowana przez planistów. Głosi, że efekty zależą od tego, co zbudujesz. Więcej pasów ruchu, to więcej samochodów".

Samochód to symbol nowoczesności. W prezentowanych na wystawie dziełach sztuki, filmach i podczas festiwalowych spotkań zostaną przedstawione różne aspekty kreowania stylu życia opartego wyłącznie o samochody. Mają one stać się pretekstem do dyskusji o efektach przeciążenia ulic ruchem kołowym.

Tematowi przeciążenia ruchem samochodowym poświęcona będzie prezentacja historii Alej Jerozolimskich, przygotowana wspólnie z Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Tegoroczna odsłona "Warszawy w Budowie" będzie ostatnią zrealizowaną w tymczasowej siedzibie MSN nad Wisłą. Dzięki wznowionej współpracy z Muzeum Warszawy festiwal będzie realizowany naprzemiennie przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Muzeum Warszawy. W 2023 roku kolejny festiwal przygotuje Muzeum Warszawy, a 16. odsłona WwB w 2024 roku odbędzie się w nowej siedzibie MSN na placu Defilad.

