15 października Dniem Dziecka Utraconego

Na całym świecie 15 października obchodzony jest Dzień Dziecka Utraconego, dzień szczególnej pamięci o dzieciach zmarłych przed narodzinami i o ich rodzinach. Z tej okazji w wielu miastach Polski zaplanowane są obchody, w tym m.in. msze św. i spotkania z psychologami.

"Dzień Dziecka Utraconego to moment pamięci o najmłodszych zmarłych, których bliscy często nie mieli nawet szansy ich poznać. Jest to także okazja do zwrócenia uwagi na problemy, z jakimi borykają się rodzice przedwcześnie zmarłych dzieci" - wyjaśnia dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin ks. Robert Wielądek.

"Zgodnie ze statystykami ok. 10-15 proc. wszystkich ciąż kończy się poronieniem, z czego do 80 proc. poronień dochodzi w pierwszym trymestrze ciąży" - poinformował PAP Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin.

W Dniu Dziecka Utraconego w wielu miastach w Polsce odprawiane są msze św. w intencji zmarłych dzieci oraz ich rodziców, organizowane są spotkania, podczas których rodzice mogą podzielić się swoim bólem oraz doświadczyć wspólnoty z osobami, które również przeżyły śmierć dziecka.

W archidiecezji krakowskiej obchody odbędą się 14 października w sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Modlitwę rozpocznie różaniec o godz. 17.30. Następnie zaplanowana jest msza św., po której odbędzie się "Jutrznia za Nienarodzonych" w wykonaniu Pawła Bębenka z chórem Animabile.

Tego samego dnia obchody zaplanowane są także w na Cmentarzu Komunalnym w Inowrocławiu. O godz. 11.00 odbędzie się pogrzeb dzieci przedwcześnie utraconych. Następnie o godz. 15.00 zostanie odprawiona msza św. w intencji zmarłych dzieci i ich bliskich w kaplicy szpitalnej w Inowrocławiu.

W diecezji ełckiej obchody rozpoczną się 15 października mszą św. o godz. 10.00 w parafii pw. błogosławionej Karoliny Kózkówny w Ełku. Następnie na cmentarzu nr 1 przy ul. Cmentarnej odbędzie się zbiorowy pochówek dzieci utraconych.

W Warszawie obchody odbędą się m.in. w prowadzonym przez ojców paulinów sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia na Starym Mieście, gdzie o 17.00 planowany jest różaniec, po którym będzie msza św. intencji rodziców po stracie.

W archidiecezji częstochowskiej planowana jest msza św. w sanktuarium św. Józefa o godz. 17.30. W programie będzie m.in. świadectwo rodziców po stracie dziecka. Obchody zakończy adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której, każdy rodzic dotknięty stratą będzie mógł zapalić światełko jako symbol pamięci jego utraconego Dziecka.

Podobne uroczystości odbędą się także w kościele pw. św. Ojca Pio w Radomsku. Po mszy św. o godz. 16.00 odbędzie się nabożeństwo różańcowe w intencji rodziców po stracie i ich dzieci oraz modlitwa przy pomniku Dziecka Utraconego.

W archidiecezji lubelskiej obchody odbędą się w kościele pw. bł. Piotra Jerzego Frassatiego, przy ul. Skierki 12. Rozpoczną się o godz. 18.00 mszą św. w intencji rodziców, którzy utracili swoje dziecko.

W tej samej intencji w archidiecezji gdańskiej zostanie odprawiona eucharystia o godz. 15.00 w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej, w Gdańsku Żabiance przy placu kard. Stefana Wyszyńskiego 1. Po liturgii odbędzie się "chrzest pragnienia", rodzice mogą przynieść swoje świece. Następnie odbędzie się spotkanie rodziców w sali parafialnej.

Tego samego dnia obchody odbędą się również w Gdyni w Hospicjum dla Dzieci "Bursztynowa Przystań" o godz. 12.00.

W diecezji pelplińskiej obchody odbędą się 15 października. Rozpoczną się o godz. 15.30 mszą św. w parafii pw. św. Wojciecha w Kartuzach. Po liturgii zaplanowane jest przejście na cmentarz Kartuzach, gdzie nastąpi złożenie szczątków dzieci martwo urodzonych.

W diecezji tarnowskiej obchody zaplanowane są tydzień wcześniej - 9 października w kościele w Tarnowie-Mościcach. Mszy św. o godz. 15.00 będzie tam przewodniczył bp Artur Ważny. Z koli w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Dębicy msza św. odbędzie się 16 października. Po mszy św. odbędzie się pochówek dzieci utraconych w miejscu pamięci na cmentarzu przy ul. Wielopolskiej w Dębicy.

W diecezji gliwickiej obchody odbędą się w siedzibie Fundacji Rozwoju i Promocji Psychoterapii w Zabrzu w godz. 12.00-14.00. W programie zaplanowane jest spotkanie w kręgu osieroconych kobiet. Jego celem jest budowanie poczucia wspólnoty i wsparcie. Spotkanie poprowadzi psycholog i mama po stracie, p. Katarzyna Konczelska.

Natomiast w parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Zbrosławicach o godz. 16.00 zostanie odprawiona msza św., po której na pobliskim cmentarzu zostanie poświęcany pomnik i miejsce pamięci Dzieci utraconych.

W parafii pw. św. Józefa w Katowicach Załężu, przy ul. Gliwicka 76, zostanie odprawiana msza św. w intencji rodziców dzieci utraconych. "Zapraszamy na nią szczególnie rodziców i bliskich krewnych, których dotknęła strata dziecka w wyniku poronienia oraz wszystkich tych, którzy przeżyli śmierć swoich dzieci z powodu ich choroby lub wypadku" - napisała w komunikacie parafia.

W stolicy w kilku miejscach są groby dzieci utraconych: w parafii Św. Katarzyny przy ul. Fosa; na Cmentarzu Wolskim, Cmentarzu Wawrzyszewskim oraz w Starej Miłośnie przy ul. Gościniec 2 (przy głównej alei. Natomiast pomnik Dzieci Utraconych jest na cmentarzu służewieckim przy kościele św. Katarzyny.

Obchody Dnia Dziecka Utraconego pierwszy raz zorganizowano w 1988 r. w Stanach Zjednoczonych. W Polsce jest obchodzony od 18 lat. Ma uwrażliwić społeczeństwo i zmienić stereotypy, jeśli chodzi o podejście do tego traumatycznego wydarzenia, jakim jest poronienie. Datę obchodów ustalono na 15 października, ponieważ, licząc umownie od 1 stycznia, tyle trwałaby ciąża.

Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski przygotowała pomoce duszpasterskiej dla rodziców po stracie nienarodzonego dziecka. Opracowanie zawiera materiały z dziedziny psychologii, prawa, teologii i liturgiki.

Kościół Ducha Świętego przy ul. Długiej w Warszawie jest diecezjalnym sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia. Przy tej świątyni w 1987 r. powstało Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Od ponad czternastu lat z tej świątyni wyrusza, co roku Warszawska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę.