1540 drzew zasadzili do tej pory rodzice w ramach akcji Parki Krakowian

1540 drzew zasadzono w ramach corocznej akcji Park Krakowian, pozwalającej rodzicom symbolicznie upamiętnić przyjście na świat ich dziecka. Każda posadzona roślina posiada pamiątkową tabliczkę z imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia młodego krakowianina.

Akcja, którą zainspirowali sami mieszkańcy, organizowana jest corocznie od 2017 roku wiosną bądź jesienią przez Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM).

Jak przekazał dyrektor tej instytucji miejskiej Piotr Kempf, w tym czasie dzięki drzewom zasadzonym przez krakowskie rodziny powstały Parki Krakowian w sześciu lokalizacjach: ul. Księcia Józefa (205 drzew), ul. Rybna (174 drzewa), ul. Falista (475 drzew), ul. Tadeusza Ptaszyckiego (500 drzew), ul. Puszkarska (86 drzew), ul. Węgrzecka (100 drzew).

Przedstawiciel ZZM zwrócił uwagę, że w wyniku odpowiednio zaprojektowanych nasadzeń, w przyszłości Parki Krakowian staną się pełnowartościowymi parkami wzbogaconymi o infrastrukturę towarzyszącą, taką jak place zabaw, ławki i kosze.

Akcja organizowana jest co roku wiosną bądź jesienią. Aby wziąć w niej udział wystarczy zarejestrować się przez uruchamiany cyklicznie na stronie ZZM formularz do zapisów. Drzewo można posadzić dla każdego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia. Każda roślina posiada pamiątkową tabliczkę z imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia młodego krakowianina. Udział w akcji jest bezpłatny - Zarząd Zieleni Miejskiej finansuje drzewa oraz umieszczane na nich tabliczki.

"Śmiało można powiedzieć, że jest to zieleń, która łączy i której powstanie to nie tylko zwykłe sadzenie, to wspaniałe wydarzenie dedykowane krakowskim rodzinom. Sadzenie drzew po narodzinach dziecka to wielowiekowa tradycja, której namiastkę udało się nam wspólnie stworzyć" - ocenił przedstawiciel ZZM.