17,3 mln zł trafi w tym roku do dolnośląskich uzdrowisk

17,3 mln zł zamierza w tym roku przeznaczyć samorząd województwa na dolnośląskie uzdrowiska, których jest właścicielem. Ponad połowa tej kwoty trafi do spółki Lądek-Długopole S.A. i zostanie przeznaczona na modernizację obiektu „Jubilat”.

O skierowaniu dodatkowych środków na dolnośląskie uzdrowiska poinformowało w środę w komunikacie biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. "Rozwój uzdrowisk jest dla nas priorytetem - zwłaszcza, że zlokalizowane są one w południowej, sudeckiej części województwa, która przez lata pozostawała niedofinansowana" - powiedział wicemarszałek Grzegorz Macko, cytowany w komunikacie.

Spółka Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. pozyskane z dokapitalizowania środki zamierza przeznaczyć na termomodernizację Szpitala Uzdrowiskowego "Jubilat" wraz z modernizacją bazy hotelowej i dostosowaniem do wymogów przepisów przeciwpożarowych oraz modernizacją balkonów. Jak wskazano, jest to kontynuacja realizacji przedsięwzięcia rozpoczętego w 2019 roku, którego szacunkowy, całkowity koszt wyniesie około 15 mln zł. Spółka zrealizowała do tej pory około 30 proc. zadania, a o dodatkowe dofinansowanie planuje się zwrócić również do Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych.

Jak podkreśliła Joanna Walaszczyk, prezes spółki Lądek-Długopole S.A, modernizacja obiektu "Jubilat" pozytywnie wpłynie na podniesienie standardów świadczonych usług oraz poprawę bezpieczeństwa klientów i kuracjuszy. "Budynek ten jest dla nas obiektem strategicznym, który powstał w latach 70. XX wieku. Dlatego bardzo cieszymy się ze wsparcia finansowego, które wpłynie do nas z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego" - dodała Walaszczyk.

W przyszłości spółka planuje kolejne inwestycje, wśród nich m.in. wykonanie wentylacji mechanicznej w Zdroju Wojciech i adaptację pomieszczeń świetlicy Sanatorium Ondraszek. Działania zostały zaplanowane w ramach projektu "Odbudowa sektora usług sanatoryjno-uzdrowiskowych w województwie dolnośląskim po kryzysie związanym z COVID-19".

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa, w której 100 proc. udziałów posiada samorząd województwa dolnośląskiego.