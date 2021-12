17 grudnia w Kielcach uroczystość wręczenia nagród Świadek historii

Jerzy Basiaga, Andrzej Kostrzewski, Łukasz Łaganowski, Zbigniew Siekański oraz Polskie Towarzystwo Historyczne w Nowym Sączu i Towarzystwo Przyjaciół Nowej Słupi to laureaci X nagrody honorowej "Świadek historii" dla Małopolski i Świętokrzyskiego. Wręczenie statuetek nastąpi 17 grudnia w Kielcach.

Nagroda "Świadek historii" przyznawana jest przez IPN osobom szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii narodu polskiego w regionie oraz wspierającym Instytut w realizacji jego ustawowej działalności. Co roku w regionach zgłaszanych jest po kilkadziesiąt kandydatur.

"Honorujemy te osoby, które wspierają IPN, nie tylko dzisiaj, ale które jeszcze w PRL czy w latach 90. podejmowały działalność, która obecnie jest ustawowym zadaniem Instytutu. One realizowały ją wtedy, kiedy było dużo trudniej" - mówił w czwartek dyrektor krakowskiego oddziału IPN dr Filip Musiał. "Szukamy osób zapomnianych, które w latach 80. były filarami środowisk weteranów walk o niepodległość i takich, które w środowiskach lokalnych zainicjowały działania edukacyjne i dzięki którym lokalni bohaterowie przeszli do historii" - dodał.

Jerzy Basiaga to założyciel i prezes Fundacji "Osądź mnie Boże…" im. ks. Władysława Gurgacza TJ w Nowym Sączu, który od ponad 20 lat działa na rzecz upamiętnienia ks. Gurgacza - kapelana żołnierzy podziemia.

Andrzej Kostrzewski był żołnierzem AK, a po jej rozwiązaniu przystąpił do Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość". Był jednym z założycieli Instytutu Katyńskiego w Krakowie, a do 2005 roku jego wiceprezesem. W latach 80. działał w NSZZ "Solidarność". Jest redaktorem honorowym miesięcznika Zrzeszenia WiN - "Orzeł Biały" i członkiem Komitetu Budowy Pomnika "Tym co stawiali opór komunizmowi 1945-1956", który zabiega o postawienie tego pomnika na pl. Inwalidów w Krakowie.

Łukasz Łaganowski to pasjonat historii, znawca tradycji oręża polskiego. Posiada ogromny zasób wiedzy na temat szeroko pojętej wojskowości i wojennej historii Polski. Współpracuje m.in. z delegaturą IPN w Kielcach, Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury, Komendą Powiatową Policji w Pińczowie i Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. Przez wiele lat był inspiratorem i organizatorem uroczystości upamiętniających bohaterów bitwy pod Grochowiskami.

Zbigniew Stanisław Siekański - prezes Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej jest propagatorem wiedzy o zbrodni katyńskiej. W 1940 r. prawdopodobnie pod Charkowem zginął jego ojciec, Roman. Zbigniew Siekański brał udział w pierwszym założycielskim zjeździe Federacji Rodzin Katyńskich i zasiadał we władzach tej organizacji. W 1994 r. został członkiem Instytutu Katyńskiego w Polsce.

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu został uhonorowane nagrodą za działalność badawczą, popularyzatorską, wydawniczą i edukacyjną.

Towarzystwo Przyjaciół Nowej Słupi nagrodzono za to, że od ponad 40 lat bada przeszłość, kultywuje tradycje regionu i zachowuje jego historię dla przyszłych pokoleń, włącza się także w renowację zabytków, pomników i kapliczek.

W ciągu 10 lat nagrodami "Świadek historii" uhonorowano 61 osób i instytucji z województwa małopolskiego i świętokrzyskiego.