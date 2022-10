17 października na KUL ruszy Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich im. Abrahama J. Heschela

Tworząc Centrum Abrahama Heschela, KUL daje pozytywną odpowiedź na jego wezwanie kierowane do żydów i katolików, by zmieniali bieg historii – napisał rabin Abraham Skórka w przesłaniu z okazji powstania na KUL Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich im. Abrahama J. Heschela.

Centrum rozpocznie działalność 17 października. Ośrodek będzie jednostką naukową, edukacyjną i kulturalną, która ma służyć tworzeniu relacji młodzieży z Polski z młodzieżą Izraela - czytamy w komunikacie przekazanym w środę PAP.

Patronem centrum jest Abraham Heschel, żydowski teolog, filozof i poeta, urodzony w Warszawie.

"Heshel jest znany nie tylko ze swoich prac na temat starotestamentowych proroków, ale także z działalności społecznej. Wspierał on Martina Luthera Kinga w walce o równouprawnienie Afroamerykanów. Wywarł też znaczny wpływ na zmianę stosunku Kościoła katolickiego do judaizmu, co wyraz znalazło w deklaracji Soboru Watykańskiego II +Nostra aetate+ (W naszej epoce - PAP)" - poinformowali autorzy komunikatu.

Z okazji otwarcia centrum przesłanie do uczestników uroczystości skierował rabin Abraham Skórka. Podkreślał w nim, że Abraham Heschel nauczał o absolutnej konieczności dialogu międzyreligijnego.

"Dzisiaj obejmujecie swojego żydowskiego brata z zobowiązaniem do naprawienia błędów przeszłości i stworzenia dróg dialogu, które pozwolą na przyszłość pełną wzajemnego zrozumienia, pokoju i serdeczności. W tej przyszłości każdy człowiek i naród odnajdzie swoją własną drogę duchową, która zbliży go do Stwórcy" - napisał.

Abraham Skórka przypomniał też o zaangażowaniu Heschela w uchwalenie katolickiej deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich, która później stała się znana jako "Nostra aetate" i oporze, z jakim się zetknął w tej sprawie zarówno ze strony katolików jak i żydów.

"Heschel zdawał sobie jednak sprawę, że trzeba to zrobić, jeśli w przyszłości ma istnieć autentyczny i szczery dialog między żydami i katolikami" - wskazał.

Rabin Skórka wyraził także przekonanie, że centrum będzie kontynuowało dzieło życia swojego patrona.

"Z wysokości królestwa ducha (…) zobaczy, że dzieło jego życia (...) nie zostało zapomniane i zdegradowane do roli przypisu w tekstach historycznych, ponieważ wiedział, jak obudzić sumienia i serca, podobnie jak dawni prorocy Izraela, których tak kochał i którzy nieprzerwanie są dla nas inspiracją" - napisał.

Rabin Abraham Skórka jest religioznawcą i biofizykiem. Działa na rzecz dialogu międzyreligijnego. Pochodzi z Argentyny i od lat przyjaźni się z papieżem Franciszkiem. Wykłada na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie.

Abraham Joshua Heschel (1907-1972) był jednym z najwybitniejszych myślicieli żydowskich XX w. i znawcą teologii judaizmu. Angażował się w ruchy propagujące pokój i prawa obywatelskie. Wspierał zaprzyjaźnionego z nim Martina Luthera Kinga w walce o równouprawnienie, wywarł też poważny wpływ na dialog chrześcijańsko-żydowski.

Heschel urodził się w Warszawie. W 1934 r. obronił doktorat na temat biblijnych profetów na uniwersytecie w Berlinie. W 1937 r. Martin Buber powołał go jako swego następcę we frankfurckim Jüdische Lehrhaus. W 1938 r. naziści wydalili go wraz z innymi Żydami do Polski, gdzie kilka miesięcy nauczał w warszawskim Instytucie Studiów Judaistycznych. W 1939 r. wyjechał do Anglii, a stamtąd w 1940 r. do Stanów Zjednoczonych. Od 1945 r. do śmierci w 1972 r. był profesorem żydowskiej etyki i mistycyzmu w Jewish Theological Seminary w Nowym Jorku.