17 proc. do 12 proc. Rząd bierze się za obniżkę podatku dochodowego

Na środowym posiedzeniu rządu będzie przyjmowany projekt ustawy dotyczący obniżenia podatku dochodowego z 17 do 12 proc. tak, aby skutki dotyczące odczuwania inflacji złagodzić nieco już od lipca - poinformował we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller.

W Rządowym Centrum Legislacji opublikowany został projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzający m.in. obniżkę stawki PIT do 12 proc. i likwidujący tzw. ulgę dla klasy średniej.

W projekcie zapisane zostały zmiany w zasadach rozliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.

- Jutro na posiedzeniu rządu między innymi będzie przyjmowany projekt ustawy dotyczący obniżki podatków - oświadczył.

Müller pytany był we wtorek w Polskim Radiu 24, czy w najbliższych dniach są planowane jakieś specjalne aktywności premiera Mateusza Morawieckiego w związku z tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą.

"My na bieżąco takie działania podejmujemy" - podkreślił rzecznik rządu. Jak dodał, wtorkowe spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego, który przebywała we Lwowie, jest na to najlepszym dowodem. "Czyli zarówno budowa infrastruktury na terenie Ukrainy, jak i działania wewnątrz kraju" - dodał. We Lwowie dzięki współpracy polskich i ukraińskich władz powstało miasteczko kontenerowe dla uchodźców wewnętrznych.

Rzecznik rządu zaznaczył, że premier Morawiecki codziennie rozmawia z ministrami "co do możliwości reakcji na terenie naszego państwa, czy to w zakresie wsparcia procesu przyjmowania osób do pracy, czy procesów edukacyjnych".

Zwrócił uwagę, że jest też wiele innych wyzwań, które są związane z rosnącymi cenami związanymi z nośnikami energii. "One powodują inflację. I tutaj wokół tych obszarów też się skupiany" - powiedział Müller. "Jutro na posiedzeniu rządu między innymi będzie przyjmowany projekt ustawy dotyczący obniżki podatków" - oświadczył. Jak dodał, projekt ten dotyczy obniżenia podatku dochodowego z 17 do 12 proc. "Tak, aby skutki dotyczące odczuwania inflacji złagodzić nieco już od lipca" - podkreślił.

"Pamiętajmy o tym, że oczywiście to jest wyzwanie dużo szersze" - zaznaczył Müller. "Ponieważ ceny napędzane są głównie przez ceny nośników energii gazu i ropy, a te ceny wariują ze względu na sytuację na terenie Ukrainy, ze względu na atak zbrojny Rosji. Ale również, jeżeli chodzi o ceny żywności, też ogromne wyzwanie. Bo pamiętajmy o tym, że Ukraina, Rosja są ogromnym producentem pszenicy na świecie, producentem rolnym. To też powoduje, że ceny w tych obszarach będą bardzo wrażliwe na wahania" - powiedział rzecznik rządu.

Pod koniec marca na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzający m.in. obniżkę niższej stawki PIT do 12 proc. i likwidujący tzw. ulgę dla klasy średniej. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, projekt zawiera przepisy obniżające niższą stawkę PIT do 12 proc. z obecnych 17 proc.

W projekcie zapisane zostały zmiany w zasadach rozliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Liniowcy będą mogli odliczyć maksymalnie do 8,7 tys. zł od dochodu. W przypadku osób rozliczających się z użyciem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, od przychodu będzie można odliczyć 50 proc. zapłaconych składek. Z kolei osoby rozliczające się kartą podatkową będą mogły odliczyć 19 proc. zapłaconej składki od podatku.

W projekcie znalazły się zapisy dotyczące nowej skali podatkowej dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych. Zgodnie z projektem osoby, które będą zarabiać między 30 tys. zł a 120 tys. zł, zapłacą od swoich dochodów 12 proc. minus kwota zmniejszająca podatek w wysokości 3,6 tys. zł. Z kolei osoby, które uzyskają dochód przekraczający 120 tys. zł, zapłacą 10,8 tys. zł plus 32 proc. nadwyżki ponad 120 tys. zł.

Kwota zmniejszająca podatek w wysokości 3,6 tys. zł jest równa iloczynowi kwoty wolnej w wysokości 30 tys. zł i stawki 12 proc.

W projekcie znalazły się także zapisy likwidujące tzw. ulgą dla klasy średniej, czyli obowiązujące obecnie rozwiązanie obniżające podatek dla osób, które zarabiają od 68 412 zł do 133 692 zł, i rozliczają się na zasadach ogólnych. Jednocześnie podatnicy, dla których rozliczenie się z wykorzystaniem ulgi dla klasy średniej z dochodów za 2022 r. byłoby bardziej korzystne od tego z wykorzystaniem 12-proc. stawki PIT i nowej skali podatkowej, będą mogli rozliczyć się na obecnie obowiązujących zasadach.