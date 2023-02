18. Brygada OT: specyficzne zadania, wyższa średnia wieku

18. Stołeczna Brygada Obrony Terytorialnej to jedyna brygada OT przygotowująca się do działań w terenie zurbanizowanym; jak podkreśla jej dowódca płk Marek Pietrzak, nie brakuje kandydatów, wśród których jest wielu menadżerów i przedsiębiorców; nieco wyższa jest też średnia wieku.

"Przestrzegano mnie, że z tej mąki chleba nie będzie, ale absolutnie nie zgadzam się z opinią, że warszawiacy nie są patriotami, albo że nie ma wśród nich potencjału do zbudowania brygady" - powiedział PAP Pietrzak. "Taka opinia krążyła przed powołaniem 18. Brygady, wszystko, co widać temu przeczy. Okazało się, że ochotników jest bardzo wielu, w odpowiedzi na zainteresowanie ochotników musiałem zaplanować dodatkowe szkolenie w maju" - dodał.

Zwrócił uwagę, że pół roku od rozpoczęcia formowania brygada liczy 630 żołnierzy, trwa drugie szkolenie podstawowe, a w najbliższą na niedzielę na placu zamkowym w Warszawie kolejni żołnierze brygady złożą przysięgę. "Z 630 żołnierzy 80 to żołnierze zawodowi. Udało mi się zebrać ludzi z rezerwy, z innych jednostek, innych służb, są wśród nich także uzawodowieni ochotnicy. W ciągu najbliższego miesiąca wstąpi kolejnych 10 żołnierzy zawodowych" - powiedział.

Zwrócił uwagę na specyficzne cechy kandydatów do stołecznej brygady. "Większość osób uważa, że program +Ferie z WOT+ jest kierowany do młodzieży, uczniów ostatnich klas szkół średnich, którzy skończyli 18 lat. Tymczasem u mnie w brygadzie zgłasza się wielu ochotników z siwizną na skroniach" - zauważył.

Średnia wieku w brygadzie to w tej chwili 34 lata - o dwa lata więcej niż średnia krajowa. "Często są to ludzie w co najmniej średnim wieku, z doświadczeniem, zwykle dobrze sytuowani. Mają stała pracę, częściej niż w innych brygadach są menadżerami, wielu ma własne firmy, ale są też fryzjerzy, piekarze, nauczyciele, uczniowie, studenci. Charakterystyczne, że bardzo mało jest bezrobotnych" - podkreślił.

Najczęściej podawany przez ochotników powód wstąpienia jest wojna w Ukrainie. "Podczas pierwszego wcielenia, w październiku ub. r., podało ją jako powód wstąpienia 30 proc. żołnierzy. W styczniu, gdy w jednym z warszawskich centrów rekrutacji wspólnie z szefem WCR wręczałem decyzje o powołaniu, wszyscy, których zapytałem o powód wstąpienia do WOT w pierwszym zdaniu wymienili Ukrainę" - powiedział.

Jak dodał, tę przesłankę jako najważniejszą podają głównie osoby powyżej 30. roku życia. "Młodzi kierują się trochę innymi względami. Służbę w WOT traktują jako ścieżkę do służby zawodowej, szukają dróg rozwoju, chcą nawiązywać nowe kontakty, podnosić kondycje fizyczną. Natomiast osoby świadome, z większym doświadczeniem życiowym, na to, co się dzieje wokół nas, patrzą w szerszej perspektywie" - powiedział.

Pietrzak nie ukrywa, że "nie wszyscy dotrwają do przysięgi". "Szkolenie nie jest ekstremalnie wymagające, jednak jego intensywność powoduje, że na jaw wychodzą kontuzje z przeszłości, często zatajone przed komisją lekarską". Czasami kłopoty biorą się stąd, że ochotnicy od lat pracują za biurkiem i kiedy muszą spędzać na nogach 12-14 godzin w kamizelce, z bronią, hełmem, plecakiem i wyposażeniem, zdarzają się urazy.

Jak zaobserwował dowódca, "starsi ochotnicy są bardziej zdeterminowani, by dokończyć to, co zaczęli; młodsze osoby czasami bywają niezdecydowane". "Chociaż złożyły wniosek, przeszły procedurę kwalifikacyjną, psychotesty, to dopiero będąc tutaj, po założeniu munduru i otrzymaniu broni zdają sobie sprawę z konsekwencji ich wyboru i nagle rezygnują" - powiedział.

Zwrócił uwagę, że 18. Stołeczna Brygada Obrony Terytorialnej jest jedyną brygadą OT, której stałym rejonem odpowiedzialności jest praktycznie tylko teren zurbanizowany, gęsto zaludniony. "Nasze zadania to przygotowanie do obrony miasta i walka w nim w czasie wojny, a w czasie pokoju, kryzysu, ale również wojny - działania poszukiwawczo-ratownicze, tzw. Urban Search And Rescue, USAR, pomocowe, a także wspieranie lokalnej społeczności, które są zgodne z misją naszej formacji" - przypomniał.

Do głównych wyzwań związanych z tworzeniem brygady zaliczył zapewnienie wysokiej jakości szkolenia, co - jak zaznaczył - nie zawsze jest łatwe przy tak szybkim procesie formowania, naboru kadry i budowania kompetencji instruktorów. "Kolejnym jest efektywne zagospodarowanie potencjału ochotników. Nie ukrywam, że wyzwaniem jest też dla mnie infrastruktura pod nowo formowane bataliony" - powiedział.

"Wiem już, że wyzwaniem, ale i siłą brygady będzie zagospodarowanie - czasami bardzo specjalistycznych - kompetencji moich żołnierzy. Te wnoszone z cywila umiejętności mogą być bardzo cenne w trakcie kryzysu i na polu walki" - podkreślił. "Dla przykładu: zajęcia na pętli taktycznej, kończące 16-dniowe szkolenie, są obserwowane z dronów przez żołnierza, który w cywilu buduje i programuje drony, zabrał je też na szkolenie. To wsparcie pomoże nam w obserwacji i analizie szkolenia - jak żołnierze wypełniają zadania, jak się maskują. Tak samo wykorzystuje umiejętności swoich ochotników obrona terytorialna Ukrainy" - zaznaczył Pietrzak.

Brygada buduje też killing house - obiekt do ćwiczeń walki w pomieszczeniach. "Wskazałem tylko kierunek, a żołnierze opracowali projekty, wyceny, listę sprzętu do zakupu. Myślimy też o wykorzystaniu potencjału koni, bo wnioski z Ukrainy pokazują, że najprostsze rozwiązania są najlepsze i niezawodne. Żołnierze ze szczególnymi kompetencjami, np. wąskimi specjalnościami w zakresie IT, mogą przenosić rozwiązania, które stosują w swoich firmach" - zapewnił.

"Armia ochotnicza charakteryzuje się przywództwem. Tu nie ma zadań nie do zrealizowania. Naszą siłą są kompetencje wnoszone przez ochotników z cywila i znajomość terenu" - dodał.

Według Pietrzaka, stołeczna brygada cieszy się dużym zainteresowaniem, ponieważ jej bataliony są formowane w samej stolicy, co ułatwia udział w szkoleniach.

W warszawskim Rembertowie mieszczą się dowództwo, pierwszy batalion i samodzielne kompanie - blisko 1000 stanowisk. "Na potrzeby brygady wybudowaliśmy miasteczko kontenerowe, które jest wykorzystywane na szkolenia podstawowe, rotacyjne i wyrównawcze. W tym roku zacznie działać batalion lekkiej piechoty na Ursynowie, na przyszły rok zaplanowano formowanie batalionu w Borzęcinie Dużym, blisko granic Warszawy" - przypomniał.

Decyzję o utworzeniu 18. SBOT szef MON Mariusz Błaszczak podpisał w marcu 2021. Pierwsza przysięga ochotników brygady odbyła się w październiku 2022 r.; pełną gotowość stołeczna brygada, której docelową liczebność określono na 3000 żołnierzy, ma osiągnąć w 2025 roku.