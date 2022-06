18. Dywizja ćwiczy w Niemczech z Amerykanami i innymi sojusznikami

Na poligonie w bawarskim Hohenfels trwa wielonarodowe ćwiczenie Combined Resolve XVII z udziałem polskiej 18. Dywizji Zmechanizowanej, która na czas ćwiczenia tworzy sztab wielonarodowej dywizji – poinformowało w czwartek Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Combined Resolve to cykliczne międzynarodowe ćwiczenie organizowane przez dowództwo wojsk lądowych USA w Europie i Afryce (USAREUR). W tegorocznej edycji bierze udział 5600 żołnierzy z 12 krajów: Polski, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Czech, Estonii, Grecji, Włoch, Kosowa, Litwy, Mołdawii, Macedonii Północnej i USA.

"W czerwcu minionego roku, dowództwo +Żelaznej Dywizji+ pomyślnie przeszło certyfikację i potwierdziło swoją zdolność do dowodzenia pododdziałami zgodnie z wojennym przeznaczeniem" - przypomniało Dowództwo Generalne.

W trakcie ćwiczenia Combined Resolve XVII 18DZ poddawana jest kolejnemu sprawdzianowi - dowodzenia pododdziałami z innych państw. Dowództwu dywizji podporządkowano cztery brygady: wchodzącą w skład 18DZ 21. Brygadę Strzelców Podhalańskich, czeską 7. Brygadę Zmechanizowaną, 1. Brygadowy Zespół Bojowy (1st Armoured Battle Combat Team, 1ABCT) i 1. Brygadę Kawalerii Powietrznej 1st Air Cavalry Bde (1ACB), a także pozostałe siły sojusznicze.

Combined Resolve XVII ma ocenić zdolność sił sojuszniczych do prowadzenia operacji połączonej w domenach lądowej i powietrznej oraz potwierdzić gotowość do zapewnienia i utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa mieszkańcom Europy. Jest też okazją do zwiększenia interoperacyjności szkolących się wojsk.

Combined Resolve odbywa się w ośrodkach Dowództwa Szkolenia 7. Armii (7th Army Training Command) i Połączonego Wielonarodowego Centrum Szkolenia (Joint Multinational Readiness Center, JMRC) w Bawarii. Tegoroczna edycja rozpoczęła się 20 maja i potrwa do 19 czerwca.