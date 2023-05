2 lata aplikacji mojeIKP; użytkownicy wybiorą nową funkcję

Z okazji dwulecia aplikacji mobilnej mojeIKP użytkownicy wybiorą funkcję, która w najbliższym czasie trafi do aplikacji; głosować można do 24 maja - informuje Centrum e-Zdrowia. MojeIKP umożliwia dostęp do najważniejszych funkcji Internetowego Konta Pacjenta.

Dziś mijają 2 lata od uruchomienia aplikacji mojeIKP, która umożliwia mobilny dostęp do usług e-zdrowia - informuje Centrum e-Zdrowia (CeZ) w komunikacie przesłanym w środę PAP.

Z tej okazji CeZ postanowiło oddać głos użytkownikom - to oni wybiorą funkcję, która zostanie wprowadzona w najbliższym czasie do aplikacji.

Centrum przygotowało trzy propozycje do wyboru. Użytkownicy będą mogli na nie głosować w ankiecie dostępnej na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/2-lata-z-mojeikp. Funkcja z największą liczbą głosów zostanie uruchomiona jako pierwsza.

Wśród propozycji znajduje się mapa AED informująca o lokalizacji najbliższego automatycznego elektrycznego defibrylatora. Automatyczny elektryczny defibrylator (AED) to urządzenie, które rozpoznaje zaburzenia rytmu serca i podpowiada osobie ratującej, co ma zrobić. Jest dostępne w instytucjach publicznych, zakładach pracy, na dworcach, lotniskach, stacjach metra, niektórych stacjach benzynowych, w galeriach handlowych, biurowcach itp. Mapa AED to szybki dostęp do informacji o tym, gdzie znajduje się najbliższy AED.

Druga opcja to umieszczenie w aplikacji Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). EKUZ potwierdza prawo do leczenia w czasie wyjazdów turystycznych do większości krajów europejskich. Obecnie można złożyć wniosek o jej wydanie przez Internetowe Konto Pacjenta i odebrać ją pocztą lub osobiście w postaci plastikowej karty. Dzięki nowej funkcji EKUZ byłaby dostępna w formie elektronicznego certyfikatu, tak jak np. unijny certyfikat COVID (UCC).

Ponadto można zagłosować na umieszczenie w aplikacji MojeJKP daty ważności e-recept. Chodzi o datę realizacji konkretnej recepty: 7, 30 czy 365 dni. Jak podaje CeZ, pytanie: do kiedy można wykupić e-receptę, jest jednym z najczęstszych w aptekach i przychodniach.

MojeIKP umożliwia dostęp do najważniejszych funkcji Internetowego Konta Pacjenta z urządzeń mobilnych jak telefon lub tablet. Pacjent odbierze w nim swoje e-recepty i e-skierowania. MojeIKP ułatwia też wykup leków i przypomina o ich zażywaniu. Zapewnia też dostęp np. do dokumentacji medycznej dziecka i osób, które do tego upoważniły użytkownika aplikacji. MojeIKP to również pomoc w sytuacji nagłego zagrożenia życia. Sekcja "Na ratunek" umożliwia skuteczne udzielenie pierwszej pomocy w razie nagłego wypadku - przypomina CeZ.

Centrum informuje ponadto, że aplikacja mojeIKP została już zainstalowana ponad 4 630 000 razy.