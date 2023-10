2 stopnie dzielą nas od katastrofy. "Bez transformacji nie przetrwamy"

- Wzrost, rozwój i zysk są niczym wobec przetrwania. My bez transformacji, nie tylko energetycznej, ale i gospodarczej, społecznej, mentalnej, edukacyjnej, środowiskowej, nie przetrwamy - mówi wicemarszałek województwa śląskiego Łukasz Czopik.

Łukasz Czopik zwraca uwagę, że ludzkość dzielą tylko 2 stopnie Celsjusza wzrostu temperatury od tego, by "równowaga pomiędzy człowiekiem a planetą została naruszona w taki sposób, że dojdzie do nieodwracalnych zmian klimatu, warunki do życia pogorszą się tak drastycznie, że rzeczywistość, którą znamy, przestanie istnieć".

Zatem - jego zdaniem - musimy się transformować. Ale musimy się transformować także po to, by zwiększyć swoją konkurencyjność.

- Dotychczasowa konstrukcja gospodarki województwa śląskiego, oparta na przemyśle ciężkim, węglu i bardzo twardym rozwoju, musi się zdecydowanie zmienić, choćby dlatego, że efektywność ekonomiczna tych rozwiązań dawno spadła - podkreśla wicemarszałek województwa śląskiego.

- Przebudowany miks energetyczny, transport niskoemisyjny, logistyka, medycyna, wysokie technologie, przygotowanie i adaptacja do zmian klimatycznych to są te obszary, w które musimy zainwestować olbrzymie pieniądze - dodaje Łukasz Czopik.

W jego ocenie solidarność i wspólne działanie to są klucze do tego, by o nowej gospodarce 4.0 czy województwie śląskim jako liderze polskiego wzrostu PKB cały czas mówić.

- Chcąc pozostać w czołówce, musimy zdywersyfikować źródła energii, uciec do przodu w kierunku energii odnawialnej, wykorzystać potencjał, jaki dają nam zasoby węgla, infrastruktura kopalniana, ale w sposób czysty. Mówię o technologii wodorowej, wykorzystywaniu metanu pokopalnianego, zgazowywaniu węgla, magazynach i infrastrukturze dla CO2. To przyszłość za 3, 5, 10 lat. Przy naszej bierności nasze dzieci odczują to, czego nie zrobiliśmy - przestrzega Łukasz Czopik.

Tekst powstał na podstawie panelu "Nowa zrównoważona gospodarka", który odbył się w ramach konferencji klimatycznej PRECOP 28 (Katowice, 5-6.10.2023).