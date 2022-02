20 ambulansów dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu

20 nowych ambulansów przekazał w czwartek wielkopolski samorząd Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu (WSPR). W ten sposób flota pogotowia wymieniona została w 80 procentach.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu podał w czwartek, że łączna wartość zakupu pojazdów Mercedes-Benz Sprinter wyniosła 12,1 mln zł, z czego wsparcie z budżetu wielkopolskiego samorządu przekraczało 9,7 mln zł. Pozostałe 2,4 mln zł to środki własne WSPR.

"Nie co dzień zdarza się w naszym kraju przekazanie tak dużej liczby sprzętu dla zespołów ratowniczych. Jako samorząd województwa podjęliśmy duży wysiłek finansowy - nie tylko po to, by rozwiązywać problemy bezpieczeństwa zdrowotnego naszych mieszkańców, w tym wypadku przede wszystkim metropolii poznańskiej, ale też żeby wyrazić hołd i uznanie dla codziennej pracy zespołów ratowniczych, zwłaszcza w czasie pandemii" - powiedział w czwartek marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.

"Zdawaliśmy sobie sprawę, że ten sprzęt jest także formą podziękowania za ten czas, który zespoły ratownicze poświęcały i poświęcają nadal. Myślę, że zasiadanie w takim nowoczesnym, bezpiecznym, wyposażonym dobrze pojeździe, zdecydowanie poprawi komfort pracy i da satysfakcję z tego, że pełni się tę trudną pracę" - dodał.

Nowe ambulanse zostały wyposażone m.in. w materace próżniowe, kapnografy, deski ortopedyczne, nosze podbierakowe, kamizelki ortopedyczne, respiratory transportowe, ssaki, plecaki medyczne, nosze i defibrylatory.

Dyrektor WSPR Marcin Zieliński poinformował, że w okresie pandemii koronawirusa karetki poznańskiego pogotowia ratunkowego przejechały prawie 3,5 mln km. Podkreślił przy tym, że na zużycie dotychczas użytkowanych pojazdów istotnie wpłynęła intensywność stosowania środków odkażania oraz konieczne w czasie pandemii procesy dekontaminacji.

Władze wielkopolskiego samorządu zapowiedziały dalsze inwestycje służące rozwojowi infrastruktury pogotowia w regionie.

Obecna WSPR to marszałkowska jednostka ochrony zdrowia, z 26 zespołami ratunkowymi. Pogotowie udziela świadczeń medycznych na terenie Poznania i powiatu poznańskiego, dysponuje 20 miejscami stacjonowania ambulansów. To największy dysponent zespołów ratownictwa medycznego w Wielkopolsce i jedna z największych tego typu instytucji w Polsce.

UMWW podał, że w minionym roku z budżetu województwa wsparcie trafiło również do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na zakup dwóch wyposażonych karetek oraz do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu na zakup trzech ambulansów.

"W 2022 r. wsparcie z budżetu Województwa Wielkopolskiego otrzyma Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Koninie na zakup dwóch ambulansów z częściowym wyposażeniem medycznym. Ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ poznańskie pogotowie zasili wkrótce dziewięć karetek i sześć pojazdów transportowych" - poinformował UMWW.

W ramach walki z COVID-19 nowe karetki przeznaczone zostały także jako wzmocnienie pracy Wojewódzkich Szpitali Zespolonych w Kaliszu i Lesznie oraz Szpitala Pomnika Chrztu Polski w Gnieźnie.