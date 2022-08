20 lat temu Jan Paweł II konsekrował bazylikę w Łagiewnikach

20 lat temu Jan Paweł II konsekrował bazylikę w krakowskich Łagiewnikach. Do tego światowego centrum kultu Miłosierdzia Bożego przed pandemią rocznie przybywało ok. 2 mln wiernych z ponad 150 krajów. Pielgrzymowało tu trzech papieży.

17 sierpnia 2002 r. Jan Paweł II podczas swojej ostatniej pielgrzymki do Polski, poświęcił sanktuarium w Łagiewnikach i zawierzył świat Bożemu miłosierdziu. Główne obchody jubileuszu odbędą się 14 sierpnia w niedzielę.

Bazylika powstała w związku z rosnącą - m.in. za sprawą encykliki Jana Pawła II I "Dives in misericordia" oraz kanonizacją siostry Faustyny - popularnością kultu Bożego miłosierdzia. Wzniesienie tego obiektu stanowiło rozbudowę istniejącego już sanktuarium, ale złożonego z małych kaplic przy funkcjonującym tu od końca XIX w. klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

W 1996 r. metropolita krakowski kard. Franciszek Macharski powołał fundację do gromadzenia funduszy i kierowania budową. Dzięki datkom wiernych bazylika powstała w trzy lata. Księgę pamiątkową z nazwiskiem ok. 42 tys. darczyńców papież Polak otrzymał w dniu poświęcenia bazyliki. Także sam Jan Paweł II miał wkład finansowy w budowę świątyni.

Uroczystość konsekracji bazyliki zgromadziła 4 tys. wiernych wewnątrz świątyni oraz 10 tys. na zewnątrz. Wcześniej zaś, na trasie przejazdu z pałacu arcybiskupów krakowskich do sanktuarium w Łagiewnikach, papieża witało ok. 200 tys. pielgrzymów. W koncelebrze udział wzięli także kardynałowie i biskupi z zagranicy. W procesji z darami podczas mszy uczestniczyła bratanica św. Faustyny - Teresa.

Obiekt powstał według projektu Witolda Cęckiewicza. W centrum prezbiterium jest obraz Jezusa Miłosiernego, otoczony krzewem miotanym przez wichry - ma to symbolizować człowieka targanego przez problemy i znajdującego ukojenie w Bogu. W dolnym poziomie świątyni znajduje się też pięć kaplic: centralna - św. Faustyny; Communio sanctorum (pol. obcowania świętych); św. Krzyża; Matki Boskiej Bolesnej; oraz greckokatolicka kaplica św. Andrzeja Apostoła. Kaplice znajdują się także w części podziemnej.

Przy wejściu do bazyliki w ścianę wmurowano kamień węgielny z Golgoty, który ojciec święty pobłogosławił w 1997 r. Na tablicy wyryto słowa św. Faustyny: "Bóg jest miłością i miłosierdziem" oraz słowa Jana Pawła II: "Bądźcie apostołami Bożego miłosierdzia". Obok kościoła jest 77-metrowa wieża widokowa zwieńczona krzyżem.

W sanktuarium w Łagiewnikach Jan Paweł II zawierzył świat Bożemu miłosierdziu. Wezwał Kościół do przekazywania posłannictwa św. Faustyny. Powiedział, że świat potrzebuje miłosierdzia. Na zakończenie homilii wypowiedział słowa, które stały się modlitwą dla wielu wiernych, ze znanym fragmentem: "Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata!"

Z każdym rokiem bazylikę odwiedzało coraz więcej wiernych, by w latach przed pandemią osiągnąć liczbę ok. 2 mln rocznie. W 2016 r., kiedy w Krakowie odbywały się Światowe Dni Młodzieży i trwał Rok Miłosierdzia, do miejsca tego przybyło ok. 5 mln.

"W czasie dwóch lat pandemii nie było tak wielu pielgrzymów - nie było grup zorganizowanych, a raczej przybywali pielgrzymi indywidualni, całe rodziny. Teraz, krok po kroku, ruch pielgrzymkowy się odbudowuje - w tym roku była już bardzo duża liczba dzieci pierwszokomunijnych, przybywają grupy z Polski, ale także z zagranicy" - powiedziała PAP rzeczniczka sanktuarium Małgorzata Pabis.

Do świątyni pielgrzymują osoby z ponad 150 krajów, a w 2016 r. - z ponad 180. Najliczniejsi wierni pochodzą ze Słowacji, Węgier, USA, ale i egzotycznych zakątków - Brazylii, Indii czy Filipin, gdzie rozwinięty jest kult Bożego Miłosierdzia.

Wśród najważniejszych dat, zapisanych na kartach historii sanktuarium, są pielgrzymki papieskie: Jana Pawła II (7 czerwca 1997 i 17 sierpnia 2002), Benedykta XVI (27 maja 2006) i Franciszka (30 lipca 2016).

W najbliższych planach świątyni jest poprawa iluminacji, co ma być odpowiedzią na papieskie słowa z sierpnia 2002 r. "Jestem przekonany, że łagiewnickie sanktuarium będzie prawdziwą stolicą i prężnym ośrodkiem kultu Bożego Miłosierdzia. Niech światła padające z wieży łagiewnickiej świątyni, które przypominają promienie z obrazu Jezusa Miłosiernego, rzucają duchowy blask na całą Polskę: od Tatr do Bałtyku, od Bugu do Odry, i na cały świat!".

W Łagiewnikach każdego dnia, przez 11 godzin, trwa spowiedź święta.

"Sanktuarium tętni życiem duchowym i apostolskim. Jest nie tylko miejscem wielu objawień, ponad 280, jakie tutaj miała św. Siostra Faustyna, ale i cudów, o czym świadczą choćby wota w kaplicy czy tysiące listów złożonych w klasztornym archiwum. Przed łaskami słynącym obrazem i przy grobie św. Siostry Faustyny modlą się pielgrzymi ze wszystkich kontynentów, a ci, którzy fizycznie nie mogą przybyć do tego świętego miejsca, korzystają z transmisji radiowych, telewizyjnych i online" - opisuje s. M. Elżbieta Siepak ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

W łagiewnickim klasztorze żyła i w 1938 r. zmarła św. Faustyna Kowalska. Na początku jej ciało spoczywało na zakonnym cmentarzu. W latach 60. zwłoki przeniesiono do kaplicy w klasztorze, gdzie znajdują się do dzisiaj. Relikwie świętej znajdują się też w kaplicy w bazylice oraz są udostępniane dla parafii, w tym dla egzorcystów, na całym świecie.