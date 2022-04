23 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich

W dzisiejszych czasach czytanie jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej w historii - napisano na stronie internetowej UNESCO, patronującemu obchodzonemu w sobotę Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. 23 kwietnia stał się świętem książki blisko sto lat temu

"Podczas +Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, szczególnie w obecnych niepewnych czasach, musimy pielęgnować książki i bronić ich statusu jako symboli nadziei i dialogu" - zaapelowało na oficjalnej stronie internetowej UNESCO.

Poinformowano również, że status Światowej Stolicy Książki przyznano w tym roku meksykańskiemu miastu Guadalajara.

"Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich" UNESCO ustanowiło 1955 roku, jednak jego obchody mają dłuższą genezę. Po raz pierwszy święto powołano w 1926 r. z inicjatywy wydawcy z Walencji Vicente Clavel Andrésa. Data 23 kwietnia nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1616 roku zmarli William Szekspir i Miguel de Cervantes.

"To dwaj pisarze, którym zawdzięczamy nowoczesną literaturę. Tak, jak Szekspir był niekwestionowanym mistrzem dramatu, Miguel de Cervantes jest uważany za ojca założyciela współczesnej powieści. Data Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich z pewnością została dobrana najlepiej jak się tylko dało" - powiedział PAP Krzysztof Cieślik z Instytutu Książki.

23 kwietnia jest także hucznie obchodzonym w Katalonii świętem, któremu patronuje Św. Jerzy. Jeszcze przed wybuchem drugiej wojny światowej narodził się zwyczaj, zgodnie z którym mężczyźni wręczali kobietom czerwone róże symbolizujące krew smoka pokonanego przez św. Jerzego. Kobiety rewanżowały się z kolei podarunkami książkowymi.

Pierwszym miastem, które otrzymało status Światowej Stolicy Książki był Madryt. Tytuł ten każdego roku UNESCO przyznaje miastom, które przygotowują najlepszy program promujący czytelnictwo.

"Wybór Guadalajary w tym roku ma swoją wagę" - tłumaczył Krzysztof Cieślik. "Miasto organizuje największe amerykańskie targi książki. Znamienne, że tegoroczny wybór nie padł na miasto Meksyk".

Rozmówca PAP postawił również nacisk na rolę praw autorskich w nazwie święta. "Ważne, by przypomnieć, że prócz promowania czytelnictwa, należy przestrzegać prawa. W krajach takich jak nasz, książki wielokrotnie bywały piratowane, publikowane bez wiedzy i zgody autora, nie mówiąc o podpisywaniu z nim umowy. Międzynarodowa organizacja zdecydowała o przypominaniu czytelnikom o niekwestionowalności praw twórców do ich dzieł".

W sobotę instytucje i osoby prywatne planują rozmaite formy uczczenia Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. "Poleć dziś na Facebooku (jeśli korzystasz) swoim znajomym najciekawszą książkę, którą ostatnio czytałaś/czytałeś. Poproś przyjaciół, by oni ci coś polecili. Zamiast kupować nową książkę, zapisz się do biblioteki, skorzystaj z internetowej wymienialni albo zorganizuj w zaprzyjaźnionej kawiarni wymienialnię książek. Stwórz przyjacielską wypożyczalnię, możecie np. stworzyć dokument google docs i tam zapisywać, co macie do pożyczenia i co chcielibyście pożyczyć" - zachęcają na przykład redaktorzy strony ekokalendarz.pl.

"Dawno temu człowiek dał książkom moc tworzenia światów, tych realnych i wyimaginowanych, odzwierciedlając wielorakość ludzkiego doświadczenia. To pisarze pomagają nam dzielić się pomysłami, zyskiwać informacje oraz inspirować podziw dla odmiennych kultur, umożliwiając w ten sposób nieograniczone formy komunikacji pomiędzy ludźmi w różnych czasach i przestrzeniach" - czytamy na stronie UNESCO.