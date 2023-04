23 kwietnia w Kościele katolickim przypada Niedziela Biblijna i 7. Narodowe Czytanie Pisma Świętego

Pod hasłem "Wierzę w Kościół Ojca i Syna i Ducha Świętego" 23 kwietnia w Kościele katolickim obchodzona będzie Niedziela Biblijna i 7. Narodowe Czytanie Pisma Świętego. W tym roku do lektury została wybrana Ewangelia według św. Marka - poinformowała archidiecezja warszawska.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Narodowe Czytanie Pisma Świętego inauguruje 15. Tydzień Biblijny, który w tym roku obchodzony będzie w dniach 23-29 kwietnia. Tegoroczne hasło "Wierzę w Kościół Ojca i Syna i Ducha Świętego" nawiązuje do tematu roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce przyjętego przez Konferencję Episkopatu Polski pt. "Wierzę w Kościół Chrystusowy".

Jak co roku obchodom Niedzieli Biblijnej oraz 7. Narodowego Czytania Pisma Świętego towarzyszyć będą akcje wspólnego czytania Biblii oraz różne formy medytacji nad Słowem Bożym. Do parafii zostaną rozesłane materiały zawierające m.in. pomoce do rozważań, wezwania do modlitwy wiernych oraz sigla biblijne i plakaty.

Niedziela Biblijna przypada 14 dni od Wielkanocy. Pierwsze Narodowe Czytanie Pisma Świętego zostało zainaugurowane w 2016 r. w kontekście obchodów 1050-lecia chrztu Polski. Organizatorem akcji jest Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II.