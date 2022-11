23 listopada rozpocznie się 3. ECM Records Warsaw Festival

Keith Jarrett, Arvo Part lub Tomasz Stańko – to niektórzy artyści, którzy wydawali płyty w monachijskiej wytwórni ECM Records. W dniach 23-26 listopada utwory z repertuaru wybitnych artystów jazzowych i grających muzykę klasyczną zabrzmią podczas ECM Warsaw Records 2022.

ECM w nazwie wytwórni, założonej przez niemieckiego producenta Manfreda Eichera, to skrót od Edition of Contemporary Music. W katalogu firmy fonograficznej, która obchodzi w tym roku 52-lecie, znajduje się obecne 1600 nagrań muzyki jazzowej i klasycznej. "Prezentuje on rozmaitość muzycznej kultury i tradycji wielu regionów świata" - informują organizatorzy. Pod szyldem ECM wydawali m.in. Keith Jarrett, Chick Corea, Arvo Part, Jan Garbarek lub Tomasz Stańko.

Organizatorzy wydarzenia przypominają, że istniejąca od ponad pół wieku firma fonograficzna powstała w 1969 r. pierwotnie myślą o wydawaniu artystów jazzowych. W 1984 r. rozwinięto jednak także linię ECM New Series, która prezentuje dzieła muzyki klasycznej i współczenej muzyki improwizowanej. "Dla wielu miłośników muzyki ECM stała się - jak zwrócił uwagę +The Village Voice+ - bardziej +gatunkiem niż wytwórnią+, aczkolwiek gatunkiem stworzonym z muzyki, pochodzącej z najrozmaitszych źródeł" - podkreślają w informacji dla mediów przedstawiciele ECM.

ECM Records Warsaw Festival po raz pierwszy odbył się w 2019 r. przy okazji jubileuszu 50-lecia wytwórni. Zgodnie z przekazem organizatorów, impreza w tym roku "zawita do najważniejszej uczelni muzycznej w Polsce - Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina, który wydaje się być najbardziej naturalnym w Warszawie miejscem do prezentacji muzyki monachijskiej oficyny". Jak podkreślono, festiwal otwiera się na współpracę ze społecznością akademicką. Imprezie - zgodnie z zapowiedziami - towarzyszyć będą premiery koncertowe nowych albumów wydanych w ECM.

W dniu otwarcia wystąpi duet niemieckiej wiolonczelistki Anji Lechner i francuskiego pianisty Fancoisa Couturiera, inspirujący się brzmieniami wielu kultur i proponujący m.in. autorskie kompozycje oraz swobodne improwizacje nawiązujące do kantat Bacha lub argentyńskiego lamentu ludowego. W Warszawie artyści zaprezentują utwory z albumu zatytułowanego "Lontano".

Na dzień drugi festiwalu zaplanowano występ Benjamin Lackner Quartet z repertuarem ich debiutanckiego w ECM albumu "Last Decade".

Dwa ostatnie dni ECM Records Warsaw Festival wypełnią koncerty urodzonego w 1981 r. w Sanoku polskiego muzyka jazzowego i klasycznego Dominika Wani, w którego repertuarze znajdą się kompozycje z albumu "Lonely Shadows" oraz zespół norweskiego jazzmana i kompozytora Garda Nilssena (Gard Nilssen Unity), który zaprezentuje materiał muzyczny z albumu "Elastic Wave".

Wszystkie koncerty odbędą się w Sali Koncertowej Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie przy ulicy Okólnik 2 i będą rozpoczynać się o godzinie 19.00 (wejście od 18.30).

Wszelkie szczegóły związane z festiwalem są dostępne i będą aktualizowane na stronie https://www.facebook.com/ECMWarsawFestival/.