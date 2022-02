23 lutego liturgiczne wspomnienie patrona harcerzy bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego

W Kościele katolickim 23 lutego przypada liturgiczne wspomnienie bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona harcerzy. Z tej okazji 26 lutego w katedrze polowej Wojska Polskiego spotkają się harcerze, skauci i ich kapelani – poinformował ordynariat polowy.

Spotkanie rozpocznie się mszą św. o godz. 11.00. Po liturgii na placu Krasińskich przy pomniku Powstańców Warszawy rozpocznie się harcerska gra miejska.

Dzień wcześniej, 25 lutego o godz. 10.00, z przedstawicielami organizacji harcerskich i skautowych z Polski i z zagranicy spotka się metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz - poinformowało biuro prasowe archidiecezji warszawskiej.

Od 2002 r. bł. Stefan Wincenty Frelichowski jest patronem polskich harcerzy. Urodził się 22 stycznia 1913 r. w Chełmży. Mając 14 lat, wstąpił do 2 Pomorskiej Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego. Święcenie kapłańskie przyjął 14 marca 1937 r. 18 października 1939 r. zatrzymało go gestapo i wraz z blisko 700 osobami osadzono go w Forcie VII.

Powołanie kapłańskie realizował w warunkach konspiracyjnych, w kolejnych niemieckich obozach koncentracyjnych - Stutthof, Grenzdorf, Sachsenhausen i Dachau. Organizował tam wspólne modlitwy, wyszukiwał najbardziej umęczonych i załamanych współwięźniów.

"Nikt nie zapomni owego Wielkiego Czwartku 1940 r., gdyśmy mogli dzięki jego staraniom i zapobiegliwości - wprawdzie w sposób katakumbowy - odprawić pierwszą, od chwili aresztowania, mszę św. W Sachsenhausen pełnił dalej obowiązki kapelana nie tylko naszego, lecz również rodaków" - wspominał biskup chełmiński Bernard Czapliński.

W Dachau opiekował się chorymi na tyfus, przekradał się do ich baraków, by nieść im pomoc i umacniać Eucharystią. Udało mu się pozyskać 32 polskich księży, którzy zgłosili się, by na tych właśnie blokach pielęgnować zakażonych.

Ks. Frelichowski zmarł 23 lutego 1945 r., pomagając chorym na tyfus. Wyjątkowość zmarłego kapłana uznali nawet hitlerowcy, pozwalając po raz pierwszy w obozie w Dachau na wspólne modlitwy przy trumnie wyłożonej białym prześcieradłem, udekorowanej kwiatami. Współwięzień wyjął kilka kosteczek z jego palców, by przechować je, jako relikwie, zanim spalono ciało w krematorium.

Beatyfikował go 7 czerwca 1999 r. papież Jan Paweł II. "Zwracam się także do całej rodziny polskich harcerzy, z którą nowy błogosławiony był głęboko związany. Niech stanie się dla was patronem, nauczycielem szlachetności i orędownikiem pokoju i pojednania" - powiedział wówczas papież.

Relikwie bł. ks. phm. Frelichowskiego są m.in. katedrze polowej WP i w kaplicy Pałacu Prezydenckiego, gdzie zostały przekazane podczas obchodów Dnia Myśli Braterskiej 21 lutego 2016 r.