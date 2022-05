23 maja wyjazdowy klub KO w Jachrance

23 maja w Jachrance ma się zebrać wyjazdowy klub Koalicji Obywatelskiej - wynika z informacji PAP ze źródeł w klubie KO.

Informacje o wyjazdowym klubie Koalicji Obywatelskiej podał portal polskatimes.pl. PAP potwierdziła ją u polityków PO. Tematem wyjazdowego klubu KO ma być obecna sytuacja polityczna.

W środę zbiera się na wyjazdowym posiedzeniu także klub PiS, aby debatować m.in. o perspektywie przedterminowych wyborów.

Obecnie przedterminowe wybory mogą być rozpisane albo w wyniku przyjęcia uchwały o samorozwiązaniu Sejmu (musi być ona poparta przez 307 głosów), albo w wyniku podania się rządu do dymisji i braku możliwości powołania nowego i udzielenia mu wotum zaufania przez 56 dni (w tym czasie inicjatywa powołania nowego rządu przechodzi z prezydenta do Sejmu i z powrotem do prezydenta).

Jest też możliwość skrócenia kadencji Sejmu przez prezydenta w przypadku nieprzyjęcia w określonym terminie (czterech miesięcy od przedłożenia Sejmowi) budżetu, ale taka możliwość będzie dopiero na początku 2023 roku, gdy będzie przyjmowana ustawa budżetowa na ten rok.