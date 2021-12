25 grudnia kard. Kazimierz Nycz odwiedzi ubogich i bezdomnych

Kard. Kazimierz Nycz w tym roku odprawi Pasterkę w kaplicy Domu Arcybiskupów Warszawskich dla współdomowników, natomiast 25 grudnia będzie przewodniczył mszy świętej w archikatedrze warszawskiej oraz odwiedzi ubogich i bezdomnych.

"Kard. Kazimierz Nycz w tym roku odprawi Pasterkę w kaplicy Domu Arcybiskupów Warszawskich dla współdomowników, natomiast 25 grudnia o godz. 11 będzie przewodniczył mszy świętej w uroczystość Bożego Narodzenia w archikatedrze warszawskiej" - poinformowało PAP biuro prasowe archidiecezji.

Jego autorzy dodali, że warszawscy biskupi pomocniczy odprawią w noc Bożego Narodzenia Pasterki w różnych parafiach: bp Piotr Jarecki w parafii św. Ignacego w Warszawie, bp Rafał Markowski - w parafii św. Mikołaja w Łomnej, a bp Michał Janocha odwiedzi warszawsko-praską parafię św. Jana i Pawła na Gocławiu.

Tradycyjnie Pasterki rozpoczną się o północy z 24 na 25 grudnia, a zbierana podczas tych mszy świętych taca przekazana zostanie na Dom Samotnej Matki.

Przypomnieli, że podobnie jak w ubiegłych latach Wspólnota Sant'Egidio przygotowuje "Święta z Ubogimi", angażując do tego setki wolontariuszy. W Boże Narodzenie ubogich i bezdomnych odwiedzi kard. Kazimierz Nycz.

Z okazji przypadającej 26 grudnia niedzieli Świętej Rodziny metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz odprawi o godz. 12 w Świątyni Opatrzności Bożej mszę św. dziękczynną za dar rodziny.

"To dobra okazja do szczególnej modlitwy za małżeństwa, refleksji na temat tego sakramentu, a dla samych małżeństw, do odnowienia więzi miłości oraz rodzinnego dziękczynienia za otrzymywane łaski" - podkreślił cytowany w komunikacie ks. dr Marcin Szczerbiński, dyrektor wydziału duszpasterstwa rodzin w warszawskiej kurii.

Wszystkie parafie archidiecezji warszawskiej umożliwią małżonkom odnowienie przysięgi złożonej w dniu ślubu. W zależności od decyzji proboszczów parafii będzie to możliwe 26 grudnia na każdej mszy św. lub na jednej, celebrowanej szczególnie uroczyście.