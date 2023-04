25 kwietnia - Światowy Dzień Walki z Malarią; co dwie minuty umiera na nią dziecko

Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia na całym świecie co dwie minuty na malarię umiera jedno dziecko poniżej 5. roku życia. To najczęściej występująca na świecie choroba zakaźna, zagrażająca nawet połowie całej populacji. We wtorek przypada Światowy Dzień Walki z Malarią.

Malaria to najczęściej występująca na świecie choroba zakaźna, na którą każdego roku umierają setki tysięcy ludzi, w większości dzieci. Występuje w ponad 100 krajach. Malarią można się zarazić poprzez ukąszenie komara, który przenosi pasożyty wywołujące tę chorobę. Pierwszymi objawami jest wysoka gorączka do 40 stopni i dreszcze. Gorączka przebiega falami i nasila się co kilka dni. Mogą wystąpić też bóle głowy i mięśni, osłabienie i biegunka, kaszel, żółtaczka, nudności i wymioty. U części pacjentów dochodzi o powikłań zaburzeń krążenia, oddychania, niewydolności wielonarządowej i śmierci. Malaria jest szczególnie groźna dla małych dzieci i osób o obniżonej odporności (kobiety w ciąży, chorzy na HIV/AIDS).

W Polsce choroba nie występuje, ale co roku odnotowuje się przypadki malarii wśród osób, które wróciły ze strefy tropikalnej lub subtropikalnej. Turyści, którzy planują wakacje w tropikach, powinni zadbać o profilaktykę malaryczną: są leki, które trzeba przyjmować przed wyjazdem, w trakcie pobytu i po powrocie z terenów zagrożonych.

Polska Misja Medyczna informuje, że pod koniec 2021 roku, kiedy świat powoli podnosił się po pandemii COVID-19, pierwsza na świecie szczepionka na malarię została zarekomendowana przez WHO. W ramach programu pilotażowego w Ghanie, Kenii oraz Malawi zaszczepionych przynajmniej jedną dawką zostało około 1 400 000 dzieci między 5 a 17 miesiącem życia.

"Wykazano, że preparat Mosquirix gwarantuje ochronę na poziomie 39 proc., ogranicza występowanie ciężkich przypadków, a przy dodatkowej terapii z użyciem znanych leków przeciwmalarycznych pozwala zmniejszyć ilość hospitalizacji i zgonów nawet o 70 proc.. W tym samym czasie nad drugą szczepionką, R21, pracowali naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Udoskonalone rozwiązanie może być podawane aż do 36 miesiąca życia i zapewnia skuteczność na poziomie 77 proc. - jako pierwsze osiągając zakładany przez WHO minimalny próg 75 proc." - wskazuje Polska Misja Medyczna.

W minionym tygodniu Ghana, jako pierwszy kraj na świecie, zatwierdziła szczepionkę na malarię, opierając się na badaniach prowadzonych nad bezpieczeństwem i skutecznością podczas prowadzonego programu pilotażowego z udziałem prawie 5 tys. dzieci. Kolejnym krajem deklarującym wykorzystanie szczepionki jest Nigeria. Tylko w tym roku wyprodukowanych ma zostać 20 milionów dawek, a każda z nich będzie kosztować ok. 3 USD. Co najmniej 28 krajów w Afryce planuje ubiegać się o wsparcie w zakupie szczepionek - informuje PMM.

Choć na liście państw narażonych na ryzyko występowania malarii znajduje się aż 87 pozycji, ponad połowa śmiertelnych przypadków jest odnotowywana w zaledwie czterech krajach: Nigerii, Demokratycznej Republice Konga, Nigrze i Tanzanii.

Choroba może przebiegać w łagodny sposób i być wyleczona dzięki stosowaniu leków. Jednak w przypadku dzieci do 5. roku życia, kobiet w ciąży i osób zakażonych innymi wirusami choroba może zagrażać życiu. "Postępujące zmiany klimatu mogą doprowadzić w kolejnych dekadach do rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych przenoszonych przez insekty. Jest to uzależnione od rozszerzania się strefy sprzyjających warunków, szczególnie na obszarach już dotkniętych - w regionach tropikalnych i w gęsto zaludnionych obszarach miejskich w Afryce, Azji Południowo-Wschodniej i obu Amerykach" - podkreśla Polska Misja Medyczna.