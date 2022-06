250 mln zł z funduszy unijnych dla PSP na zakup 300 pojazdów

Strażacy otrzymają 250 mln zł z funduszy unijnych na zakup 300 samochodów oraz sprzętu do ratownictwa drogowego. Komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak podpisał w czwartek umowę na finansowanie programu "Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach - etap V".

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber przekazał podczas uroczystego podpisania umowy w Centrum Unijnych Projektów Transportowych, że prawie 250 mln zł, które przyznano PSP, zostanie przeznaczonych na zakup niemal 300 pojazdów ratownictwa drogowego.

Podkreślił, że na bezpieczeństwo składają się dobrze wyszkoleni ludzie i sprzęt. "Jeżeli chodzi o wyszkolenie naszych służb mundurowych, to możemy spać spokojnie. Natomiast, jeżeli chodzi o sprzęt do udzielania pomocy, to musimy stale dbać o to by był bezpieczny i nowoczesny" - dodał.

"Każda złotówka wydana na bezpieczeństwo, to dobrze wydana złotówka. Zwłaszcza, jeżeli chodzi o Państwową Straż Pożarną, a także Ochotnicze Straże Pożarne, bo one też poniekąd będą beneficjentem tego projektu. Wszystkie auta, które zostaną zastąpione przez nowe, trafią do Ochotniczych Straży Pożarnych" - powiedział Bartkowiak.

W czwartek podpisano również umowę na dofinansowanie dla projektów Dobre Połączenia - Unowocześnienie wagonów i lokomotyw PKP Intercity Spółka Akcyjna., oraz Przyspieszamy Komfortowo - unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.,

Łączna kwota przyznanych środków przez Centrum to blisko miliard zł. Wiceminister infrastruktury Rafał Weber poinformował, że za tę kwotę oraz wkład własny spółki, zostanie zakupionych ok. 400 wagonów i ok. 30 lokomotyw.