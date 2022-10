26. Festiwal Filmów Dokumentalnych Off Cinema w przyszłym tygodniu w Poznaniu

50 pełnometrażowych filmów obejrzą uczestnicy 26. Festiwalu Filmów Dokumentalnych Off Cinema. Festiwal rozpocznie się w Poznaniu w najbliższy wtorek. W tym roku wiodącą sekcją będzie cykl filmów poświęconych sytuacji za wschodnią granicą Polski.

Jak podkreślają organizatorzy wydarzenia, Off Cinema to kompleksowy przegląd współczesnego kina dokumentalnego.

"Wyrósł nam w Poznaniu niezwykłej jakości festiwal filmów dokumentalnych - tych, które najlepiej, najtrafniej opisują świat współczesny. Jestem przekonana, że sześć festiwalowych dni będzie czasem niezwykłych doznań, niezwykłych spotkań ze światem - tym najbliższym i tym pozornie odległym" - powiedziała dyrektor Centrum Kultury Zamek w Poznaniu Anna Hryniewiecka.

Jak dodała, w tym roku nie będzie konkursu - większy nacisk został położony na prezentację najwartościowszych, najciekawszych filmów dokumentalnych.

Wiodącą sekcją w tegorocznej edycji będzie "Bardzo Bliski Wschód" - cykl filmów poświęconych sytuacji za wschodnią granicą Polski.

Gościem festiwalu będzie Andrei Kutsila - białoruski dokumentalista, który po realizacji filmu "Gdy kwiaty nie milczą" nie może wrócić do ojczyzny. Do Poznania przyjedzie Juliia Antypova kierująca na co dzień dużym kinem studyjnym w centrum Kijowa.

Widzowie obejrzą m.in. "Mariupol" w reż. Mantasa Kvedaraviciusa - litewskiego reżysera, który zginął podczas realizacji drugiej części dylogii w ostrzeliwanym przez Rosjan Mariupolu. Pokazany zostanie "Syndrom Hamleta" Piotra Rosołowskiego i Elwiry Niewiery. Film pokazuje historię ukraińskiej reżyserki teatralnej, która rusza w głąb kraju poszukując współczesnego Hamleta.

Festiwal otworzy debiutancki film Bogny Kowalczyk "Boylesque" o najstarszej drag queen w Polsce. W tegorocznym programie nie zabraknie tradycyjnych sekcji filmowych: Eco Doc, Dokumenty górskie czy Filmy o filmach.

W ramach "Klasyki dokumentu" przypomniana zostanie trylogia "Koyaanisqatsi", "Powaqqatsi" i "Naqoyqatsi" Godfreya Reggio oraz debiut Michaela Moore'a "Roger i ja".

Zaplanowano także pokazy specjalne, w ramach których odbędą się spotkania z dokumentalistami oraz prezentacje filmów w wyjątkowych warunkach. "De humani corporis fabrica" opowiadający o wnętrzu człowieka zaprezentowany zostanie w Collegium Anatomicum Uniwersytetu Medycznego, a biografia kompozytora Ennia Morricone - w przestrzeni Akademii Muzycznej.

W programie festiwalu filmowego znalazły się też spotkania literackie. W tym roku rozmowy poświęcone będą m.in. filmowemu Dolnemu Śląskowi oraz technikom audiowizualnym w kinie współczesnym.

Festiwal potrwa do 23 października. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Kultury Zamek.