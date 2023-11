26 interwencji strażaków na Śląsku Cieszyńskim w związku z wiatrem

W związku z silnym wiatrem strażacy w powiecie cieszyńskim interweniowali 26 razy – poinformował w piątek rzecznik strażaków ze Śląska Cieszyńskiego asp. Jakub Maciążek. W Istebnej konar drzewa upadł na zaparkowany samochód. Nikt nie został poszkodowany.

"Mieliśmy 26 zdarzeń związanych z porywami silnego wiatru. Do dwóch najpoważniejszych doszło w Istebnej - konar drzewa spadł na zaparkowany samochód, i w Cieszynie, gdzie drzewo oparło się o budynek. Nikt nie został poszkodowany. Reszta to interwencje związane ze złamanymi konarami, które upadły na drogę, lub z pochylonymi drzewami" - powiedział PAP asp. Jakub Maciążek.

Centrum Zarządzania Kryzysowego wojewody śląskiego poinformowało, że po kilka interwencji podjęli także strażacy na Żywiecczyźnie i w powiecie bielskim.

Na południu województwa śląskiego obowiązuje do piątkowego wieczoru ostrzeżenie IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie o silnym wietrze. Dotyczy powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego, a także Bielsko-Biała. Prognozowany jest wiatr o średniej prędkości do 50 km na godzinę, a w porywach do 110 km na godzinę.