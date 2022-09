28 września na PGE Narodowym spotkanie seniorów z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych

28 września na PGE Narodowym w Warszawie uczestnicy klubów "Senior plus" spotkają się, by wspólnie świętować Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. "Senioralia będą świętem osób starszych, którzy uczą młode pokolenie szacunku do tradycji, historii i ojczyzny" - podkreśla minister rodziny Marlena Maląg.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych obchodzony jest 1 października. Został ustanowiony 14 grudnia 1990 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Z tej okazji uczestnicy zajęć w domach i klubach "Senior plus" z różnych regionów Polski spotkają się na PGE Narodowym w Warszawie w środę 28 września.

"Senioralia będą prawdziwym świętem osób starszych, którzy uczą młode pokolenie szacunku do tradycji, historii i ojczyzny. Seniorzy, jak nikt inny, zasługują na wsparcie i uwagę" - podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

"Wyrazem uznania dla osób starszych, są realizowane przez rząd Zjednoczonej Prawicy programy senioralne i wsparcie finansowe. W tym tygodniu wypłaciliśmy ostatnie czternastki, które trafiły łącznie do 9 mln emerytów i rencistów. Od czterech lat, portfele seniorów zasila też trzynasta emerytura" - wskazała szefowa resortu rodziny.

Wymieniła też zmiany w polityce podatkowej, wsparcie dla klubów "Senior plus" czy korzystną waloryzacją. "To dowód na to, że państwo polskie traktuje poważnie ludzi, którzy całe życie pracowali na nasz wspólny dobrobyt" - dodała minister.

Zapewniła, że seniorzy nie zostaną pozostawieni sami sobie w nadchodzącym okresie zimowym. "Z myślą m.in. o osobach starszych wprowadziliśmy dodatki do zakupu opału na zimę. Chcemy też uchronić wszystkich Polaków przed podwyżkami cen energii, dlatego zapowiedzieliśmy mechanizm, który wprowadzi gwarancję cen za energię elektryczną" - wskazała szefowa MRiPS.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. O budowaniu marki osobistej z Mateuszem Kusznierewiczem...