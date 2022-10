29 października przypada Światowy Dzień Udaru Mózgu

Rocznie udar dotyka ponad 70 tys. Polaków – alarmują lekarze z okazji Światowego Dnia Udaru Mózgu, który przypada 29 października. Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina o objawach, które mogą wskazywać na udar i informuje, jakie podjąć działania profilaktyczne.

Udar mózgu to nagłe zaburzenie czynności mózgu, spowodowane niedrożnością lub pęknięciem naczynia tętniczego. To jedna z najczęstszych przyczyn zgonów i niesprawności w Polsce wśród osób po 40. roku życia.

Z raportu NFZ "Udar niedokrwienny mózgu" wynika, że rocznie choroba ta dotyka 70 tys. Polaków, co oznacza, że co osiem minut ktoś doznaje udaru.

Specjaliści akcentują, że w razie udaru liczy się czas - szybkie rozpoznanie objawów i dodarcie do szpitala z oddziałem udarowym warunkują możliwość wdrożenia leczenia.

Słowo czas zawiera wskazówki, na co należy zwrócić uwagę - tworzą je pierwsze litery kolejnych objawów: ciężka noga lub ręka, zaburzenia mowy, asymetria twarzy i słabe widzenie.

NFZ podnosi, że wytyczne postępowania w udarze mózgu, opracowane przez Polskie Towarzystwo Neurologiczne, wskazują, że każdy zyskany kwadrans do rozpoczęcia leczenia przekłada się w przybliżeniu na dodatkowy miesiąc samodzielnego życia pacjenta, niższe o 5 proc. ryzyko zgonu i na większą o około 4 proc. szansę na samodzielne poruszanie się.

Udar niedokrwienny to najczęstsza postać udarów. Jest spowodowany zatkaniem przez skrzeplinę tętnicy mózgowej. Przypada na niego 85-90 proc. wszystkich udarów. Pozostałe przypadki to udary krwotoczne wywołane uszkodzeniem tętnicy i wylewem krwi do mózgu.

W obu sytuacjach skutkiem jest zniszczenie fragmentu mózgu, co powoduje niepełnosprawność chorego lub jego zgon. Może temu zapobiec jedynie jak najszybsze rozpoczęcie odpowiedniego leczenia. W przypadku udaru niedokrwiennego konieczne jest podanie leków rozpuszczających krew lub mechaniczne udrożnienie tętnicy. Warunkiem jest jednak szybkie wezwanie pomocy.