3 osoby zostały zatrzymane za kupno nielegalnych paszportów covidowych

3 osoby - pracownicy służby zdrowia - zostały zatrzymane za kupno nieprawdziwych potwierdzeń szczepień przeciwko COVID-19. Grozi im za to nawet 10 lat pozbawienia wolności. To kolejne zatrzymania w tej sprawie, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań.

"Na polecenie Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejne 3 osoby - pracowników służby zdrowia wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz położnej w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej uzyskującej poświadczające nieprawdę +paszporty covidowe+" - przekazał dział prasowy Prokuratury Krajowej. Zatrzymani to klienci, którzy kupowali nieprawdziwe potwierdzenia szczepień.

Jak poinformowała podinsp. Iwona Jurkiewicz rzecznik prasowy CBŚP, "w Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej 3 kobietom przedstawiono zarzuty korupcyjne". "Działania przeprowadzono w województwach pomorskim i małopolskim" - dodała.

Jak informuje Prokuratura Krajowa, są to już kolejne czynności w tej sprawie, wcześniej na polecenie prokuratora zatrzymano organizatora przestępczego procederu, osobę, która wprowadzała dane do systemu teleinformatycznego e-zdrowie oraz osoby wyszukujące klientów zainteresowanych uzyskaniem zaświadczeń o szczepieniach.

Prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie przedstawił zatrzymanym osobom zarzuty m.in. płatnej protekcji, wręczenia korzyści majątkowych i skłonienia do poświadczenia nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Zatrzymanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych po 10 tysięcy złotych. "Wszystkie 3 kobiety są powiązane ze środowiskiem medycznym, w związku z czym prokurator zastosował wobec nich zawieszenie w prawach wykonywania zawodu" - dodała rzecznik CBŚP.

"Śledztwo dotyczy działania zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie są podejrzani o organizowanie tzw. paszportów covidowych za opłatą. Sprawę wyjaśniają policjanci z Zarządu w Lublinie Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie" - przekazała rzeczniczka CBŚP.

Z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika, że członkowie gangu docierali do osób, które nie chciały się zaszczepić szczepionką przeciw COVID-19, ale chciały posiadać zaświadczenie potwierdzające takie szczepienie. Następnie wprowadzano dane "klienta" do systemu, wystawiając przy tym stosowne zaświadczenie. W ten sposób zdobywano tzw. paszporty covidowe bez zaszczepienia się. Taka usługa kosztowała klienta od tysiąca do 1,5 tysiąca złotych.

"Łącznie w sprawie występuje 14 podejrzanych. Policjanci wspólnie z prokuratorem ustalają wszystkie osoby zamieszane w ten proceder, w tym także osoby, które kupowały fałszywe poświadczenie zaszczepienia się" - poinformowała podinsp. Iwona Jurkiewicz rzecznik prasowy CBŚP. "Postępowanie ma charakter rozwojowy, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań" - dodała Prokuratura Krajowa.