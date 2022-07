30. Liczba ofiar ukraińskich wojsk. Zełenski podał statystyki

Prezydent Ukrainy podał liczbę, 30. Odzwierciedla straty dzienne wojsk ukraińskich na froncie. W wywiadzie dla "Wall Street Journal" poinformował, że ostatnie dni wojny, to dla wojsk jego ojczyzny, ok. 30 zabitych na froncie w ciągu 24 godzin. Do niedawna liczba ta była wyższa. Wywiad w zagranicznym medium ukazał się w piątek, 22 lipca.

Jak wynika z publikacji, miesiąc temu i kilka tygodni temu straty ukraińskie byłe wielokrotnie wyższe. Wojsko broniącego się kraju traciło przed latem, od 100 do 200 wojskowych każdego dnia. Za sprawą zachodnich dostaw broni Ukraina zmniejszyła rosyjską przewagę w sile ognia, co odzwierciedla ilość wojskowych, którym działania wojenne pozwalają dalej walczyć. Zełenski jest przekonany, że to działanie bardzo pomaga niwelować przewagą, jaką dysponuje Federacja Rosyjska.

Jednocześnie, co zrozumiałe, prezydent Zełenski odmówił podania całkowitych strat ukraińskiego wojska. Dodał, że są one niższe niż w przypadku strat rosyjskich.

O ile wiemy, z oficjalnej informacji strony ukraińskiej, od lutego, od początku wojny, na froncie zginęło 39 tys. rosyjskich żołnierzy. Źródła wywiadowcze, zagraniczne, takie jak CIA i brytyjski MI6 twierdzą, że Rosjanie nie ponieśli tak wysokich strat. Obie agencje wywiadowcze oszacowały straty Rosjan na 15 tys. osób.

Czy walczyć dalej?

Prezydent Zełenski odrzucił też sugestie o wstrzymaniu konfliktu. Jego determinacja do walki jest więc wysoka i nie chce on słyszeć o dyplomatycznych próbach załagodzenia sporu.

- Zamrożenie konfliktu z Federacją Rosyjską oznacza, że Federacja Rosyjska będzie miała przerwę na odetchnięcie. Nie użyją tej pauzy do zmiany swojej geopolityki, czy porzucenia swoich roszczeń co do byłych republik sowieckich - powiedział Zełenski. Stwiedził, że "Kaszalot," jak określił Rosję, połknął dwa regiony i teraz mówi: zamroź konflikt.

- Potem sobie odpocznie i za dwa, trzy lata weźmie kolejne dwa regiony i znów powie: zamroź konflikt. I będzie szedł dalej i dalej. Na sto procent - dodał.

Zełenski jest pewny, że na terytorialne ustępstwa wobec Moskwy nie pozwoli mu ukraińska opinia publiczna. Zwłaszcza, gdy taka postawa wobec Rosji w Gruzji pokazała roszczeniowość agresora.

- Społeczeństwo uważa, że wszystkie terytoria muszą zostać najpierw wyzwolone, a potem możemy negocjować, co zrobić i jak możemy żyć w nadchodzących stuleciach - zaznaczył prezydent.

