30 proc. personelu szpitali w USA jest niezaszczepione

Najdokładniejsza jak dotąd analiza pokazuje, że 30 proc. medycznego personelu amerykańskich szpitali jest nieszczepione przeciw Covid-19. Najwięcej zaszczepionych pracowników jest w szpitalach dziecięcych.

Amerykańskie Centers for Disease Control and Prevention (CDC) na łamach "American Journal of Infection Control" informują, że do połowy września 30 proc. medycznego personelu w ponad 20 tys. amerykańskich szpitali było nieszczepione przeciwko SARS-CoV2.

To wynik analizy, która uwzględniła aż 3,3 mln pracowników, jak twierdzą jej autorzy - największej jak dotąd analizy tego rodzaju.

Między styczniem i kwietniem odsetek zaszczepionych pracowników szpitali wzrósł z 36 do 60 proc., lecz potem, po spowolnieniu przyrostu, we wrześniu osiągnął poziom 70 proc.

"Nasza analiza pokazała, że przyjmowanie szczepionek przez personel medyczny amerykańskich szpitali zatrzymało się po pierwszym okresie szczepień" - mówi główna autorka publikacji Hannah Reses.

"Potrzebne są dodatkowe wysiłki, aby zwiększyć liczbę zaszczepionych osób i zredukować ryzyko transmisji SARS-CoV2 na pacjentów i personel" - dodaje.

Największy odsetek szczepionych pracowników (77 proc.) mają szpitale dziecięce. Natomiast na końcu uplasowały się placówki intensywnej opieki (64 proc.).

Badacze odkryli też, że między kwietniem a sierpniem poziom wyszczepienia wzrósł o 5 proc., a o tyle samo wzrósł między sierpniem i wrześniem. Według autorów mogło to wynikać ze wzrostu zachorowań spowodowanego pojawieniem się wariantu delta i z wprowadzenia w niektórych rejonach obowiązku szczepień.

"Zatrudniony w szpitalach personel medyczny pełni krytyczną rolę w przyjmowaniu szczepionek przez społeczność, a także ma zwiększone ryzyko infekcji i transmisji wirusa na terenie kliniki" - podkreśla Ann Marie Pettis, prezeska Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology - wydawcy pisma, w którym ukazała się publikacja. - "Wyniki tej analizy sugerują, że nakazy szczepień oraz inwestycje w aktywności edukacyjne i promocyjne mogą pomóc w zwiększeniu odsetka zaszczepionych osób wśród medycznego personelu szpitali i w ochronie zdrowia publicznego".

Jak wczoraj napisał portal prawo.pl, powołując się na dane uzyskane od Ministerstwa Zdrowia, w Polsce nieszczepionych jest ok. 10 proc. pracowników medycznych.

Więcej informacji na stronach: https://www.ajicjournal.org/article/S0196-6553(21)00673-8/fulltext.