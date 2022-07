31. Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasnej Górze z udziałem prezydenta Dudy (aktualizacja)

Z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz członków rządu w niedzielę na Jasnej Górze w Częstochowie odbyły się główne uroczystości 31. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja.

To jedno z największych dorocznych zgromadzeń w tym sanktuarium, jego biuro prasowe podało, że w tym roku przybyło ponad 50 tys. wiernych.

Dwudniowemu, rozpoczętemu w sobotę spotkaniu towarzyszyło hasło "Z Maryją posłani w pokoju". Kwestii pokoju poświęcił swoją homilię metropolita przemyski abp Adam Szal. "Dziś dzień pański - niedziela, upamiętniająca zmartwychwstanie Chrystusa. Nasz zbawiciel mówi do nas: pokój wam! Bądźmy błogosławieni w oczach bożych przez zaprowadzanie pokoju, niech wspiera nas w tym dziele Duch Święty, który jest duchem prawdy, wolności i niesie pokój" - powiedział abp Szal.

"Prosimy cię Panie, dozwól nam, sługom swoim, za przyczyną Maryi - niepokalanej matki Boga i królowej pokoju - abyśmy każdego dnia byli apostołami pokoju, pokoju twojego syna, pokoju, który zaprowadzimy w naszych sercach, rodzinach i na całym świecie" - dodał, podkreślając, że warto od Maryi uczyć się, co to znaczy nieść światu pokój.

"Dziś w wielu rejonach świata niszczy się pokój, niszczy się prawa człowieka, niesprawiedliwie osądza się drugiego człowieka, wtrącając go do więzienia czy nawet - o zgrozo - wykonuje się wyroki śmierci na oczach kamer, na oczach mediów. A ludzie, a my, nawet jeśli dowiadujemy się prawdy o tym, co się dzieje, pozostajemy często bezsilni. Czy rzeczywiście bezsilni wobec tych nadużyć, wobec krajów, w których toczą się wojny, w których pojawia się wielka liczba zabitych, skrzywdzonych, zwłaszcza dzieci, ludzi niewinnych?" - zastanawiał się hierarcha.

"Nas wszystkich niepokoi wyścig zbrojeń, pochłania on środki, które mogłyby zapewnić dostatnie życie wielu mieszkańcom Ziemi. Na świecie jest tyle arsenałów nagromadzonych, które mogłyby wielokrotnie zniszczyć naszą planetę. Jesteśmy więc zaniepokojeni brakiem prawdziwego pokoju, którego brakuje na Ukrainie, w innych krajach świata, który jest potrzebny także naszej ojczyźnie" - dodał abp Szal.

"Dzisiaj tu jest Polska, dzisiaj tu jest prezydent, jesteśmy w sercu Polski, w sercu matki dzisiaj" - powiedział podczas mszy dyrektor Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk. Wezwał wiernych do naśladowania "największych" wzorców - św. Jana Pawła II i św. Faustyny Kowalskiej. "Weźmy sobie ich przesłanie do serca i idźmy od człowieka do człowieka" - apelował.

"Św. Jan Paweł II od początku pontyfikatu aż do końca mówił: nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Mówcie to wszystkim, i tym niewierzącym. I drugie przesłanie - siostra Faustyna Kowalska - mówiła to, co jej Pan Jezus powiedział, że ludzkość nie znajdzie pokoju, dopóki nie zwróci się do bożego miłosierdzia" - przypomniał o. Tadeusz Rydzyk.

"Potop szwedzki był tu, na Jasnej Górze, było tylko kilkudziesięciu rycerzy, a wszystkich było 300 ludzi. Wystarczyło zaufać Panu Bogu" - powiedział. "Nas jest więcej niż 70 rycerzy, idźmy i głośmy! Potop jest - mówił ksiądz arcybiskup, mówił pan prezydent. Zdajemy sobie sprawę, jaki jest potop teraz. Idźmy i głośmy!" - wezwał dyrektor Radia Maryja.

Niedzielną mszę poprzedziło wystąpienie prezydenta RP Andrzeja Dudy, który powiedział, że państwo jest silne swoimi obywatelami, a podstawową, najważniejszą komórką ich współistnienia i życia jest rodzina. Podziękował Radiu Maryja i zgromadzonej wokół niego społeczności za obronę rodziny.

"W tym także w jej podstawowym elemencie, jakim jest rodzące się życie, wszakże to jest właśnie rodzina i to jest jej kwintesencja, to jest cały sens jej istnienia. Wszyscy wiemy, że rodzina to także dwoje ludzi - kobieta i mężczyzna, którzy chcą razem być, razem tworzyć wspólnotę, ale w jakże naturalny sposób nie mają poczucia pełni, jeżeli nie mają dziecka, jeżeli nie mają tego elementu, który jest ukoronowaniem tej właśnie wspólnoty dwojga ludzi odmiennych płci, którzy chcą razem także dawać życie, rozwijając społeczeństwo, a zarazem rozwijać państwo" - powiedział prezydent Andrzej Duda na Jasnej Górze.

"To dlatego właśnie mądre państwo i władze stawiają na rodzinę i wspierają rodzinę ze wszystkich sił, bo jest ona gwarancją przetrwania państwowości, narodowości i społeczeństwa. Dziękuję wam - wielkiej wspólnocie Radia Maryja i Rodziny Radia Maryja, że zawsze o tym mówicie, także rządzącym, niezależnie od tego, jakiej są opcji politycznej, jakie ideały są dla nich ważne - o tych wielkich prawdach przypominacie, bo nie będzie Polski bez rodziny" - dodał.

Dziękował też za modlitwę za Ukrainę i za naród ukraiński, podkreślając, że modlitwa buduje wspólnotę i niesie wiele ukojenia. Podkreślił, że wsparcie, okazanie serca, braterstwa i zrozumienia jest niezwykle ważne. "Dziękuję za to, że to czynicie, to jest wielkie dzieło, które mam nadzieję, zbuduje wielką wspólnotę pomiędzy naszymi społeczeństwami i narodami na kolejne pokolenia. Budując także siłę naszej ojczyzny w przyszłości, w co głęboko wierzę" - dodał prezydent.

"Pamiętajcie, że nasz naród, Polska i Korona, były najsilniejsze wtedy, kiedy właśnie umiały tworzyć w naszej części Europy wspólnotę różnych narodów, które rozumiały swój wspólny interes, także wspólny interes bezpieczeństwa - to na przyszłość niezwykle ważne. Bo, jak widać, historia niestety lubi się powtarzać. Zatacza być może nawet pewne kręgi. Dlatego trzeba w nią patrzeć i trzeba w niej czytać, starać się odnaleźć recepty na to, by złe procesy przerwać, a zapoczątkować te dobre" - stwierdził.

Oprócz prezydenta Andrzeja Dudy w 31. Pielgrzymce Rodziny Radia Maryja wzięło udział wielu innych polityków, m.in. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, a także były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

Pielgrzymka rozpoczęła się w sobotę koncertem i mszą świętą na jasnogórskich błoniach, której przewodniczył bp Wiesław Szlachetka z Gdańska. "Europie nie jest potrzebna zmiana płci czy redefinicja małżeństwa i rodziny, czy rozszerzanie prawa do zabijania tych najsłabszych, ale żeby Europa mogła przetrwać, musi wyzwolić się z pychy i niszczącego jej jedność egoizmu" - powiedział podczas sobotniej homilii bp Szlachetka. Wyraził nadzieję, że "Maryja uchroni nasz kontynent przed skutkami pomysłów ludzi bezbożnych".

"Jest też nadzieja, że Europa powróci do wartości chrześcijańskich, z których wyrosła i zyska prawdziwy blask i duchowe piękno, gdzie nikt nie będzie musiał żyć pod dyktatem politycznej poprawności, i gdzie dobro i zło będą nazywane po imieniu, a każdy człowiek będzie miał prawo do życia" - dodał.

Podczas pielgrzymki zbierano podpisy pod obywatelskim projektem ustawy w obronie chrześcijan, mającej zapewnić ochronę świątyniom, obiektom sakralnym, miejscom kultu religijnego, osobom duchownym i wiernym i zapobiec profanacjom, dewastacjom oraz aktom zakłóceń mszy i nabożeństw. "Widzieliście, co wyprawiają niektórzy, a jak pójdą do sądu, prokuratury, to +mała szkodliwość społeczna+" - opowiadał zgromadzonym na sobotniej mszy wiernym o. Tadeusz Rydzyk.

"Możemy się śmiać, ale to jest ośmielanie i zachęcanie do zbrodni, trzeba takie prawo też zmienić, zgodzicie się? Nikogo nie wolno zabijać" - dodał. "Ta nowa organizacja - już nie z Moskwy, tylko z innej strony świata - mówi, że w Polsce trzeba zmienić prawo, wszystko to poluzować, zabijać" - powiedział dyrektor Radia Maryja.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, którego o. Rydzyk poprosił o zabranie głosu podczas wieczornej mszy, zgodził się z bp Szlachetką, że Europie trzeba "wyzwolenia z egoizmu, pychy i cynizmu". "Prawo w Polsce, ojcze, jest dobre, tylko się go nie przestrzega i nie przestrzegają go sądy" - dodał Czarnek, zwracając się do dyrektora Radia Maryja. "Sądy, niestety, działają jak działają. Prawo jest dobre, ale trzeba wymóc przestrzeganie prawa przez tych, którzy prawa przestrzegać muszą, bo konstytucja stanowi jednoznacznie - małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, której małżeństwo fundamentem, macierzyństwo i rodzicielstwo pod są ochroną prawną Rzeczypospolitej Polskiej, nic innego. Od tego też zależy przyszłość, tak uczymy polskie dzieci, tak uczyć będziemy. Rodzice nie mogą abdykować, wyswobodzić z obowiązku wychowywania, szkoła wychowuje, ale jako druga. Rodzice muszą - w pierwszej kolejności - wychowywać, szkoła będzie pomagać" - zapewnił minister Czarnek.

Rodzina Radia Maryja to wspólnota słuchaczy i innych osób skupionych wokół tej rozgłośni, założonej w 1991 r. w Toruniu przez zakonników ze Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (redemptorystów). Organizacyjnie tworzy ona struktury działające przy parafiach za zgodą proboszczów.