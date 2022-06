32. Ogólnopolska Pielgrzymka Sportowców na Jasną Górę

32. Ogólnopolska Pielgrzymka Sportowców przybyła w sobotę na Jasną Górę w Częstochowie. Jej uczestnicy modlili się m.in. o zakończenie wojny na Ukrainie, by młodzież i zawodnicy mogli jak najszybciej wrócić do uprawiania sportu.

"Wszystkim sportowcom mówię, że mogą zwątpić w jakieś autorytety, ale nigdy nie mogą zwątpić w rodziców i w Boga. Bardzo się cieszę, że młodzi ludzie przyjechali na Jasną Górę. Chciałbym, żeby w pokorze słuchali tego, co Matka Boża ma im do powiedzenia. Przez sport budujemy piękne relacje" - powiedział krajowy duszpasterz sportowców ks. Edward Pleń, cytowany przez biuro prasowe sanktuarium.

Organizatorem pielgrzymki jest Katolickie Stowarzyszenie Sportowe RP. Organizacja powstała w 1990 r., jej twórcy postawili sobie za cel dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie dzieci, młodzieży oraz dorosłych poprzez kulturę fizyczną w oparciu o zasady etyki Kościoła Katolickiego. Organizacja pomaga najuboższej młodzieży uprawiać sport.

"Sport jest narzędziem, które kształtuje ich postawy i charakter. Zachęcamy, by powstawały kluby sportowe i parafialne kluby sportowe, aby pasjonaci jednoczyli się w grupach, ze swoimi rówieśnikami, by pokazać, że mogą działać po chrześcijańsku" - powiedział pomysłodawca i współzałożyciel Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego RP ks. Mirosław Mikulski.

Podczas pielgrzymki wręczone zostały wyróżnienia za wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez sport w oparciu o etykę chrześcijańską. Otrzymali je m.in. przeor Jasnej Góry o. Samuel Pacholski, kustosz sanktuarium o. Waldemar Pastusiak, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego Beata Kocik i prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Emilia Urbańska z Rudy Śląskiej trenuje akrobatykę sportową od 11 lat. "W ubiegłym roku brałam udział w Mistrzostwach Świata w Genewie i Mistrzostwach Europy w Pesaro. W Genewie zajęłam ósme miejsce. Przed startem jest bardzo duże skupienie, dlatego zawsze wieczorem poświęcamy czas na modlitwę. Oddajemy, to co będzie, Matce Bożej. Zawsze czuję Jej wsparcie" - wyznała zawodniczka.

Trener Katolickiego Parafialnego Klubu Sportowego Halemba z Rudy Śląskiej Henryk Świerc ocenił, że pielgrzymki na Jasną Górą pomagają i dają siłę do dalszej sportowej pracy. "Czujemy opiekę Matki Bożej na zawodach. Z dumą demonstrujemy przywiązanie do wiary, tradycji i patriotyzmu. Zawsze przed zawodami chodzimy do kościoła i po zawodach kłaniamy się Maryi" - powiedział trener.

Dodał, że zawsze młodych uczy pobożności, wytrwałości i by byli dobrymi ludźmi. Jego zdaniem sport to nie tylko rywalizacja, ale także przestrzeń służąca rozwojowi duchowemu, patriotycznemu, pogłębianiu przyjaźni.