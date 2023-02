34. Pielgrzymka Parlamentarzystów na Jasną Górę - z udziałem marszałek Sejmu i premiera

Parlamentarzyści różnych opcji przybyli w czwartek z doroczną pielgrzymką na Jasną Górę. Wśród uczestników pielgrzymki są m.in. marszałek Sejmu Elżbieta Witek, premier Mateusz Morawiecki i minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Rozpoczętej przed południem mszy z udziałem parlamentarzystów przewodniczy metropolita częstochowski abp Wacław Depo, obchodzący w czwartek 11-lecie sprawowania swojej posługi biskupa częstochowskiego. Metropolita wygłasza także adresowaną do posłów i senatorów homilię.

Parlamentarzystów przywitał w sanktuarium przeor Jasnej Góry o. Samuel Pacholski. Przypomniał, że na Jasnej Górze znajdują się liczne pamiątki polskiej historii, m.in. z okresu powstań i "tragedii rozbiorów".

"W jej obliczu właśnie, na Jasnej Górze, gdzie znajdują się liczne pamiątki po powstańcach, uświadamiamy sobie zasadniczą rolę, jaką w demokratycznym społeczeństwie spełnia sprawiedliwy porządek prawny, za który odpowiedzialna jest władza ustawodawcza" - powiedział ojciec przeor.

"Fundamentem tego porządku jest prawda o człowieku i jego niezbywalnych prawach, a także wspólnocie narodowej, zakorzenionej w tradycji chrześcijańskiej, na której zbudowana jest Europa. Za polskich parlamentarzystów, strzegących tego fundamentu - za was drodzy państwo - serdecznie dziękujemy; za waszą służbę dla Rzeczypospolitej" - dodał o. Samuel Pacholski.

Jak mówił przeor, obecnie, wobec wojny na Ukrainie, "wszyscy zdajemy egzamin z praworządności, solidarności, dobrosąsiedzkiej współpracy i politycznego realizmu, który - jeśli tylko chcemy o tym pamiętać - odwołuje nas do słów Jezusa: wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mieście uczynili" - powiedział o. Pacholski, wrażając nadzieję, że modlitwa przyczyni się do zakończenia strasznej wojny.

Parlamentarzyści tradycyjnie przybywają na Jasną Górę 2 lutego, w dniu święta Ofiarowania Pańskiego, czyli Matki Bożej Gromnicznej. Tradycyjnie po mszy odczytywany jest akt zawierzenia Matce Bożej. Przed mszą parlamentarzyści m.in. złożyli kwiaty i modlili się przed tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej. Oddali też hołd Janowi Pawłowi II, modląc się przy jego pomniku na Jasnej Górze.