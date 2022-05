37-latek utonął w Wodzisławiu Śląskim

37-letni mężczyzna utonął w niedzielę w jeziorze na terenie Ośrodka Rekreacyjnego Balaton w Wodzisławiu Śląskim – podała śląska straż pożarna.

Według informacji pochodzących od świadków zdarzenia, mężczyzna próbował przepłynąć z jednego brzegu jeziora na drugi. Zaczął tonąć, kiedy od brzegu dzieliło go ok. 20 metrów. Bezskutecznie próbował go ratować jeden ze świadków.

"Kiedy przyjechaliśmy na miejsce, mężczyzna przebywał pod wodą już od pewnego czasu. Z wykorzystaniem trzech jednostek pływających i specjalistycznego sprzętu przeszukaliśmy wskazany rejon i po 23 minutach odnaleźliśmy poszukiwanego" - powiedział PAP oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim brygadier Jacek Filas.

Mężczyznę przetransportowano na brzeg, gdzie czekał zespół ratownictwa medycznego. Podjęta próba reanimacji nie powiodła się.