38. Warszawski Festiwal Filmowy ugości filmowców ukraińskich

Podczas 38. Warszawskiego Festiwalu Filmowego zostanie zaprezentowanych 156 filmów z 57 krajów - poinformowano w czwartek. Jak dodano, w tym roku WFF podjął współpracę z festiwalem, który dotychczas odbywał się w Odesie (organizatorzy celowo używają ukraińskiej pisowni).

38. Warszawski Festiwal Filmowy potrwa od 14 do 23 października. Listę filmów, które znajdą się w konkursie międzynarodowym zaprezentował w czwartek na konferencji prasowej dyrektor WFF, Stefan Laudyn. Jak zaznaczył, tegoroczna impreza ma charakter wyjątkowy, po latach nieobecności wraca bowiem do stołecznego kina Atlantic.

"Pamiętam rok 1987, kiedy po dwóch edycjach wtedy jeszcze Warszawskiego Tygodnia Filmowego, kierowanego przez Romana Gutka, przenieśliśmy się do dwóch wielkich sal w centrum miasta, czyli właśnie do Atlanticu i Palladium. Tam zostaliśmy na parę lat" - wspomniał Laudyn, zaznaczając, że projekcje filmowe odbędą się w tym roku w czterech salach kina Atlantic oraz Multikina w Złotych Tarasach.

Dyrektor WFF poinformował również o włączeniu do festiwalowego programu konkursu ukraińskiego. "Zaczęliśmy współpracę z międzynarodowym festiwalem w Odesie. Ze względu na rosyjską inwazję i wojnę w Ukrainie nie może on tam się odbyć, dlatego zaprosiliśmy go do Warszawy".

Jak zapowiedziano, festiwal zaprezentuje 156 filmów z 57 krajów, wiele z nich będzie mieć w Warszawie premiery światowe, międzynarodowe i europejskie. Zaplanowano 7 sekcji konkursowych oraz 5 pozakonkursowych. W konkursie ukraińskim znajdzie się 11 filmów pełnometrażowych i 7 krótkometrażowych, w konkursie międzynarodowym rywalizować będzie natomiast 15 tytułów. W jury zasiądą: amerykańska reżyser i producentka Camille Hardman, producentka Ewa Puszczyńska, producentka i scenarzystka Zhaowei Zhang (Chiny), reżyser Bogdan George Apetri (Rumunia/USA) i słowacki dziennikarz filmowy, socjolog, były dyplomata i nauczyciel akademicki dr Ladislav Volko.

Na film otwarcia wybrano debiut Macieja Kawalskiego "Niebezpieczni dżentelmeni" z Tomaszem Kotem, Marcinem Dorocińskim, Andrzejem Sewerynem i Wojciechem Mecwaldowskim w rolach głównych. Jego bohaterami są słynne postacie zakopiańskiej bohemy artystycznej przełomu XIX i XX wieku, w tle zaś rozgrywa się intryga kryminalna.

Bilety na pokazy tegorocznego Warszawskiego Festiwalu Filmowego od czwartku są dostępne online na stronach www.wff.pl, Going i Empik Bilety.