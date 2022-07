39. Warszawsko-Praska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę 5 sierpnia

Pod hasłem "Eucharystia daje życie" - 5 sierpnia wyjdzie ze stolicy na Jasną Górę 39. Warszawsko-Praska Pielgrzymka Piesza, znana wcześniej pod nazwą Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin. Zainauguruje ją msza św. w sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej.

"Wakacje nie są czasem odpoczynku od Boga i od wiary, wręcz przeciwne - są okazją do kontynuacji wspólnotowej i osobistej pracy formacyjnej, czasem rekolekcji i spotkań z Bogiem" - napisał w liście do wiernych ordynariusz warszawsko-praski bp Romuald Kamiński zachęcając do wzięcia udziału w 39. Warszawsko-Praskiej Pielgrzymce Pieszej.

Poprosił on kapłanów, aby "wielkodusznie poświęcili swój czas, udając się ze swoimi parafianami na pątniczy szlak".

"Szczególnie młodzi ludzie potrzebują obecności duszpasterza, który swoją obecnością pomaga przezwyciężyć opory przed wyruszeniem na trasę. Zawiązane podczas wspólnej drogi przyjaźnie i duchowe więzi z pewnością zaowocują w dalszej pracy duszpasterskiej, kiedy po wakacjach wrócimy do codziennego rytmu roku liturgicznego" - wskazał bp Kamiński.

39. Warszawsko-Praska Pielgrzymka Piesza, znana wcześniej pod nazwą Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin, odbędzie się w tym roku pod hasłem "Eucharystia daje życie".

Pątnicy wyruszą ze stolicy 5 sierpnia z sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, po liturgii o godz. 7.00. Eucharystii będzie przewodniczył bp Romuald Kamiński. Do pokonania będą mieli 315 km. Trasa biegnie przez: Glinki, Warkę, Białobrzegi, Odrzywół, Ogonowice, Fałków, Kluczewsko, Podlesie, Małusy Wielkie, do Częstochowy.

Pątnicy dotrą na Jasną Górę 14 sierpnia.

Praska Pielgrzymka Rodzin dzieli się na osiem grup różniących się wiekiem i dynamiką. Obok młodzieży akademickiej spory odsetek stanowią rodziny, które wyruszają z małymi dziećmi. Najmłodsi pątnicy zawsze szli w grupie nazywanej "białaskami", którą opiekowali się alumni Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej. 16 lat temu podążyła na Jasną Górę wraz z nią Ogólnopolska Pielgrzymka Państwowych i Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku strażacy pójdą pod hasłem "Z Maryją wołamy o pokój".