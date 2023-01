40 proc. wyników badań finansowanych przez ERC wykorzystano w zgłoszeniach patentowych

40 proc. wyników badań będących rezultatem finansowania przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC) zostało wykorzystanych w zgłoszeniach patentowych – wynika z badania zleconego przez ERC. Celem badania było sprawdzenie wpływu finansowania projektów na zgłoszenia patentowe.

Niezależni eksperci wskazali, że w dokumentacji blisko 35 tysięcy patentów znalazły się opisy wyników badań finansowanych przez ERC. Większość z nich - 52 proc., była zrealizowana w latach 2007-2013 (7 Program Ramowy), co zdaniem autorów raportu jest dowodem na to, że potrzeba czasu, by nauka mogła wpłynąć na technologię. W związku z tym eksperci spodziewają się, że procentowy udział projektów we wnioskach patentowych, finansowanych przez Unię Europejską po 2013 r., będzie rósł w kolejnych latach. Wyniki badań wykorzystane w zgłoszeniach patentowych - uzyskane dzięki finansowaniu projektów naukowych w ramach projektu "Horyzont 2020" - to blisko 29 proc.

"Naukowcy finansowani przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych nie są naukowcami z wieży z kości słoniowej. Założyli setki firm i ubiegali się o imponującą liczbę patentów, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej" - powiedziała prof. Maria Leptin Przewodnicząca Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.

Największy wpływ na patenty miały projekty ERC w naukach o życiu (61 proc. projektów z nauk o życiu jest cytowanych we zgłoszeniach patentowych), następnie projekty w naukach fizycznych i inżynierii (46 proc.). Mimo iż patenty są głównie związane w naukami ścisłymi, udział projektów z zakresu nauk społecznych i humanistycznych był na poziomie 7 proc.

Chociaż w dokumentacji większości patentów powołujących się na publikacje finansowane przez ERC (około 50 proc.) jest własnością firm prywatnych, znaczna ich część nadal jest własnością (lub współwłasnością) uniwersytetów i organizacji badawczych.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że w 48 proc. przypadków, to uniwersytety wnioskowały o przyznanie patentów. Kolejne 23 proc. zgłoszeń pochodziło od instytutów badawczych. Firmy są właścicielami lub współwłaścicielami patentów zgłaszanych we własnym imieniu - w 15 proc. przypadków.

Przemysł skoncentrowany na biotechnologii, farmacji, technikach komputerowych i chemii organicznej - w największym stopniu wykorzystuje rozwiązania naukowe generowane w ramach grantów ERC.

Treść raportu jest dostępna na stronie https://erc.europa.eu/sites/default/files/2023-01/Assessing_the_Influence_ERC-funded_Research_Patented_Inventions.pdf