41. KFDF „Młodzi i Film”: fabuła „Inni ludzie” i dokument „Silent love” nagrodzone Wielkim Jantarem (aktualizacja)

Fabuła „Inni ludzie” i dokument „Silent love” zostały w sobotę nagrodzone Wielkim Jantarem, główną nagrodą w konkursach pełnometrażowych debiutów podczas 41. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”.

Za najlepszy pełnometrażowy debiut fabularny uznało obraz "Inni ludzie" jury w składzie: operator i reżyser Marcin Koszałka (przewodniczący), pisarz, dramaturg, scenarzysta Robert Bolesto, aktorka Maria Dębska, prezeska Krajowej Izby producentów Audiowizualnych Alicja Grawon-Jaksik, kostiumografka Katarzyna Lewińska.

Wielkiego Jantara reżyserce filmu Aleksandrze Terpińskiej wręczył prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich Jacek Bromski, który podkreślił, że dla SFP to "najważniejszy festiwal".

Terpińska zaprosiła na scenę Filharmonii Koszalińskiej, gdzie odbyła się finałowa gala 41. KFDF, ekipę nagrodzonej fabuły. "Ten film jest bardzo związany z Koszalinem, bo tu poznałyśmy się z Dorotą Masłowską, autorką pierwowzoru filmowego. Nie jestem tu pierwszy raz. Uwielbiam tu przyjeżdżać" - mówiła zdobywczyni Wielkiego Jantara, podkreślając, że koszaliński festiwal wspiera młodych twórców, którzy mogą tu pokazać swoje filmy publiczności.

Bohaterami obrazu nagrodzonego za "połączenie profesjonalizmu i brawury formy i to w rytmie hip-hopu" są Kamil i około 40-letnia kobieta. On nie ma przed sobą perspektyw, mieszka z matką i siostrą, pracuje dorywczo i handluje narkotykami. Ona nie radzi sobie z życiem i nieudanym małżeństwem, szuka zapomnienia w antydepresantach.

Za muzykę do "Innych ludzi" Jantara, nagrodę Stowarzyszenia Autorów ZAiKS otrzymał Marek Aureliusz. Film zdobył już wcześniej m.in. kilka nagród na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Gdynia 2021, w tym za debiut reżyserski, za montaż i główną rolę męską oraz paszport "Polityki" w kategorii: Film 2022.

W Konkursie Pełnometrażowych Debiutów Filmowych Jantarem im. Różewicza za reżyserię, za świadomą i czułą opowieść o ponadczasowych tęsknotach, nagrodzono Tomasza Habowskiego i jego "Piosenki o miłości". Za rolę kobiecą w tym obrazie doceniona została Julia Święs. Natomiast męskim odkryciem aktorskim uznano Michała Sikorskiego z "Sonaty".

Jantar za scenariusz do "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" trafił do Łukasza M. Maciejewskiego i Mateusza Rakowicza. Jury doceniło ich "błyskotliwą konwencję w kinie masowego rażenia". Natomiast za zdjęcia do filmu "Ćmy" otrzymali go Nicolas Villegas Hernandez i Piotr Stasik.

Przewodniczący jury zaznaczył, że o ile werdykt o przyznaniu Wielkiego Jantara podjęty został jednogłośnie., o tyle "sporo nas kosztowało przyznanie nagrody za rolę kobiecą". W ocenie Koszałki w polskim kinie istnieje potrzeba budowania ważniejszych ról dla kobiet.

Wielkiego Jantara przyznano także w Konkursie Pełnometrażowych Debiutów Dokumentalnych, o który po raz pierwszy została poszerzona formuła festiwalu. Zwyciężył obraz "Silent love" Marka Kozakiewicza "Silent love".

Elwira Niewiera, przewodnicząca jury, w którego składzie byli także: scenarzystka i reżyserka Lidia Duda, pisarz, dramaturg, scenarzysta Remigiusz Grzela, filmografka Iga Harasimowicz i reżyser Kuba Mikurda, odczytując werdykt, zaznaczyła, że dokument doceniono za "subtelną opowieść o prawie do miłości, o determinacji do zmiany życia, z wyrazistym portretem Polski +b+, za spójne budowanie narracji filmowej". Dodała, że dokument musi mieć się dobrze skoro po 40 latach festiwalu w Koszalinie znalazł się pełnometrażowej sekcji.

Jury pod przewodnictwem Niewiery przyznało także Karolowi Pałce Jantara za reżyserię oraz za zdjęcia do filmu "Bukolika", Bognie Kowalczyk wyróżnienie za "Boylesque".

W Konkursie Krótkometrażowych Debiutów Filmowych nagrodzono Jantarami animację "Dziura" Piotra Kaźmierczaka, dokument "czas na bunt" Daniela Le Hai, fabułę "Szczerość" Adama Porębowicza. Przyznano także wyróżnienia trzem obrazom oraz wyróżnienie specjalne, aktorskie dla Mai Wolskiej za rolę w filmie "Gęś". Jantara za zdjęcia do "Kiedy obróci się dom" otrzymała Zuzanna Zachara-Hassairi.

Jury krótkiego metrażu przewodniczył reżyser, scenarzysta, aktor Marcin Bortkiewicz. W jego składzie byli także: zajmująca się międzynarodową sprzedażą filmów krótkometrażowych w New Europe Film Sales Magdalena Drgas, współwłaściciel wydawnictwa Kultura Gniewu Szymon Holcman, selekcjonerka filmów dla Canal+ Ale kino+ Beata Pacak oraz twórczyni serialu "Kontrola" Natasza Parzymies.

Podczas gali finałowej przyznano także osiem nagród pozaregulaminowych, w tym jury młodzieżowego i publiczności dla "Sonaty", Stowarzyszenia Kin Studyjnych dla filmu "Braty" oraz dziennikarzy dla pełnometrażowego dokumentu "Bóg i wojownicy lunaparków", krótkometrażowego "Martwego małżeństwa" oraz pełnometrażowego debiutu fabularnego "Chrzciny".

Oprócz statuetek laureaci konkursów otrzymali także nagrody pieniężne.

Gala zamknięcia festiwalu poprowadzili Kamil Dąbrowa i Grzegorz Markowski.

Wydarzenie otworzył występ Olka Talkowskiego "Rap Magister feat. Tomasz Kot", będący spektaklem w rytmach rapu opowiadającym o pracy aktora na przykładzie ról Tomasza Kota.

W trzech festiwalowych konkursach pokazanych zostało 13 pełnometrażowych filmów fabularnych i 11 dokumentalnych oraz 43 krótkie formy, w tym 22 filmy fabularne, 11 dokumentów i 10 animacji.

Organizatorami KFDF "Młodzi i Film"są: Stowarzyszenie Filmowców Polskich, miasto Koszalin i Centrum Kultury 105 w Koszalinie (woj. zachodniopomorskie). Festiwal jest współfinansowany m.in. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej. Jego historia sięga 1973 r. Jest najstarszym w Polsce festiwalem, podczas którego widz ma do czynienia tylko z filmowymi debiutami. Tu swoje produkcje pokazywali m.in. Krzysztof Zanussi, Agnieszka Holland, Xawery Żuławski, Marcin Wrona, Bartosz Kruhlik i Jan Holoubek.