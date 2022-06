41. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” rusza 6 czerwca

13 pełnometrażowych filmów fabularnych i 11 dokumentalnych oraz 43 krótkie formy pokazanych zostanie w trzech konkursach 41. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”. Gala otwarcia w poniedziałek.

O Wielkiego Jantara, główną nagrodę w konkursie pełnometrażowych debiutów fabularnych walczyć będzie 13 filmów: "Anatomia" Oli Jankowskiej, "Piosenki o miłości" Tomasza Habowskiego, "Dzień, w którym znalazłem w śmieciach dziewczynę" Michała Krzywickiego, "Wiarołom" Piotra Złotorowicza, "Braty" Marcina Filipowicza, a także "Inni ludzie" Aleksandry Terpińskiej.

W tej kategorii pokazane zostaną także: "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" Mateusza Rakowicza, "Sonata" Bartosza Blaschkego, "Holiday" Pawła Ferdka, "Ćmy" Piotra Stasika, "Za duży na bajki" Kristoffera Rusa, "Chrzciny" Jakuba Skocznia oraz "Magdalena" Filipa Gieldona.

Jak poinformowała rzeczniczka festiwalu Anna Serdiukow, obrazy oceni jury pod przewodnictwem operatora i reżysera filmowego Marcina Koszałki. W składzie sądu konkursowego będą także pisarz, dramaturg i scenarzysta Robert Bolesto, aktorka Maria Dębska, prezes Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych Alicja Grawon-Jaksik oraz twórczyni kostiumów do filmowych, telewizyjnych i teatralnych produkcji Katarzyna Lewińska.

Natomiast w konkursie debiutanckich krótkich metraży pokazane zostaną 43 produkcje, w tym 22 filmy fabularne, 11 dokumentów i 10 animacji. Oceniane będą w tych trzech kategoriach.

Formuła KFDF "Młodzi i Film" po raz pierwszy będzie poszerzona o Konkurs Pełnometrażowych Debiutów Dokumentalnych, do którego zakwalifikowało się 11 produkcji. W ocenie dyrektora programowego festiwalu Janusza Kijowskiego konkurs wzbogaci "Młodych i Film" o "nowy wymiar wypowiedzi filmowej".

Konkursowe filmy można będzie oglądać od wtorku do piątku w kinach Kryterium i Alternatywa oraz w sobotę już tylko w Kryterium.

Galę otwarcia 41. KFDF "Młodzi i Film" zaplanowaną na poniedziałkowy wieczór uświetnią filmy "Kronika koszalińska" Kuby Laskowskiego oraz "U311 Czerkasy" Tymura Yashchenko.

Ciekawie zapowiada się festiwalowy cykl dyskusyjny "Młodzi i Kino". O godz. 19.30 w foyer amfiteatru z publicznością spotkają się: w środę - Kuba Mikurda i Lidia Duda, we czwartek - Katarzyna Klimkiewicz i Magnus von Horn, w piątek - Katarzyna Figura i Irena Melcer. Debaty poprzedzą pogadanki m.in. o kinie autorskim, tantiemach, dobrych praktykach podczas castingu, a zakończą występy muzyczne. Na scenie pojawią się w kolejnych dniach: DJ Kostek, Bisz/Radex, Tomasz Mreńca.

Podczas festiwalu wspominane będą dwie wielkie osobowości kina: Jerzy Kawalerowicz i Janusz Morgenstern. Przed seansami, jak podała Serdiukow, dla uhonorowania mistrzów, prezentowane będą kilkunastosekundowe kolaże filmowe autorstwa Marcina Filipowicza z fragmentami filmów i materiałów archiwalnych pochodzących ze zbiorów WFDiF.

W programie są też spotkania "Szczerość za szczerość" z ekipami filmów konkursowych, panele ze specjalistami z branży filmowej, a także pokazy niespodzianki.

Gala zakończenia jubileuszowego festiwalu z wręczeniem Jantarów odbędzie się 11 czerwca. Na niedzielę, 12 czerwca, zaplanowano pokaz zwycięskich filmów.

Wejściówki na festiwalowe wydarzenia są bezpłatne.

Organizatorami wydarzenia są: Stowarzyszenie Filmowców Polskich, miasto Koszalin i Centrum Kultury 105 w Koszalinie (woj. zachodniopomorskie). Festiwal jest współfinansowany m.in. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej. Jego historia sięga 1973 r. Jest najstarszym w Polsce festiwalem, podczas którego widz ma do czynienia tylko z filmowymi debiutami. A to w Koszalinie debiutowali m. in.: Krzysztof Zanussi, Agnieszka Holland, Filip Bajon, Dariusz Gajewski, Xawery Żuławski, Katarzyna Rosłaniec, Marcin Wrona, Tomasz Wasilewski i Kuba Czekaj.