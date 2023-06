42. KFDF "Młodzi i Film": fabuła „Chleb i sól" i dokument „Apolonia, Apolonia" nagrodzone Wielkim Jantarem (aktualizacja)

Fabuła „Chleb i sól" i dokument „Apolonia, Apolonia" zostały w sobotę nagrodzone Wielkim Jantarem, główną nagrodą w konkursach pełnometrażowych debiutów podczas 42. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film".

Za najlepszy pełnometrażowy debiut fabularny obraz "Chleb i sól"" uznało jury w składzie: operator i reżyser filmowy Jan Holoubek (przewodniczący), aktorka Sandra Drzymalska, dziennikarz, publicysta, pisarz Cezary Łazarewicz, scenarzysta Marek Warszewski oraz autorka tekstów piosenek, wokalistka, kompozytorka, współzałożycielka zespołu "Ballady i Romanse" Zuzanna Wrońska.

"Za wstrząsający obraz współczesnej Polski, za umiejętność ukazywania brutalności i przemocy w połączeniu z przejmującą wrażliwością na piękno" - przewodniczący jury odczytał uzasadnienie przyznania Wielkiego Jantara reżyserowi filmu Damianowi Kocurowi.

Twórca filmu z obecnymi na festiwalowej gali zamknięcia połączył się online i oprócz podziękowań dla osób zaangażowanych w jego powstanie, podkreślił, że wcześniej żaden z jego krótkich filmów nie zdobył nagrody w Koszalinie. Nie wykluczył, że w przyszłości wróci tu z krótkim metrażem.

Głównym bohaterem fabuły "Chleb i sól" jest Tymek, młody pianista, student Warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego, który wraca na wakacje do swojej rodzinnej miejscowości, gdzie czekają na niego matka, młodszy brat i kumple z osiedla. Centralnym punktem spotkań lokalnej młodzieży jest nowo otwarty bar z kebabem. Tymek staje się świadkiem nakręcającej się spirali napięć między swoimi kolegami, a pracownikami arabskiego pochodzenia, której finał okaże się być tragiczny w skutkach.

Obraz ma już za sobą wiele nagród i wyróżnień na festiwalach krajowych i zagranicznych. Na 79. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji wyróżniono go Nagrodą Specjalną w konkursie Orrizonti. Z nim zdobył m.in. laur dla najlepszego reżysera 59. MFF "Złota Pomarańcza" w tureckiej Antalyi, Nagrodę Specjalną za najlepszą reżyserię i Nagrodę Dialog 32. MFF w Cottbus, Brązową Piramidę za najlepszy debiut na MFF w Kairze, a także trzy wyróżnienia podczas 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Wielkiego Jantara w Konkursie Pełnometrażowych Debiutów Dokumentalnych otrzymała duńska reżyserka Lea Glob za film "Apolonia, Apolonia", którego bohaterką jest utalentowana artystycznie Apolonia Sokol.

Jury z reżyserką, producentką i autorką zdjęć Hanną Polak na czele oraz ze scenarzystą i reżyserem ponad 40 filmów dokumentalnych Andrzejem Fidykiem, a także reżyserem i scenarzystą Michałem Marczakiem przyznało tę pierwszą nagrodę "epickiemu filmowi i dziełu, które ukazało życie w pełnym jego spektrum od momentu poczęcia poprzez niespodziewaną śmierć, aż po odrodzenie głównej bohaterki".

"Ten film emanuje dojrzałością, jest po prostu piękny. Chylimy czoła przed twórcami, za ich niezłomną wytrwałość, konsekwencję, która zaowocowała arcydziełem, które bez wątpienia zapisze się na karatach historii kina" - uzasadniało swój werdykt jury.

Jantara im. Stanisława Różewicza za reżyserię przyznano Tomaszowi Wińskiemu za pełnometrażową fabułę "Granice miłości".

Ponadto w Konkursie Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych wyróżniono Patryka Kina za zdjęcia do "Norwegian dream" , Polinę Gromovą za rolę dziecięcą w filmie "Tata" oraz Nikolę Raczko za rolę kobiecą w fabule "Chleb i sól". Natomiast Jantary za odkrycie aktorskie trafiły do Hany Vagnerovej z "Granic miłości" oraz Tymoteusza Biesa z "Chleba i soli". Jury nagrodziło za scenariusz do "Taty" Annę Maliszewska i Przemysława Chruścielewskiego, a wyróżnienie trafiło do Michała Chmielewskiego za "Roving woman".

W Konkursie Pełnometrażowych Debiutów Dokumentalnych jury wyróżniło Karinę Będkowską za obraz "Moja Ozerna". Przyznało także nagrody: za zdjęcia do filmu "Apolonia, Apolonia" Lei Glob oraz za reżyserię "Pianoforte" Jakubowi Piątkowi.

W Konkursie Krótkometrażowych Debiutów Filmowych pięcioosobowy skład jurorski dokonywał ocen pod przewodnictwem Mateusza Rakowicza, który na gali zamknięcia festiwalu, zaznaczył, że werdykty były jednogłośne.

Jantara za animację otrzymał "Krab" Piotra Chmielewskiego, wyróżnienie zdobyła Julita Orlik za "To nie będzie film festiwalowy". Najlepszą krótką fabułą uznano "Być kimś" Michała Toczka. W tej kategorii wyróżnienie zdobyła Natasza Parzymies za "Moje stare". Natomiast spośród dokumentów jury Jantara przyznało Natalii Koniarz za "Postcards from the verge", a wyróżnienie Marii Woder za obraz "Starsza pani szuka". Ponadto za zdjęcia do "Postcard from the verge" nagrodzono Stanisława Cuske.

W konkursie "Nakręceni na Teatrotekę", który po raz pierwszy zagościł na festiwalu, jury pod przewodnictwem reżysera, scenarzysty, producenta filmowego i telewizyjnego Jana Kidawy-Błońskiego, Jantarem za reżyserię nagrodziło Luizę Budejko za "Taniec z ofiarą". Obsada adaptacji została wyróżniona za kreację aktorską, a Adam Palenta za zdjęcia do "Za wolno".

Na gali, którą po raz pierwszy prowadzili Agnieszka Matan i Szymon Majewski, przyznano jeszcze kilka nagród pozaregulaminowych.

Na niedzielę, 18 czerwca, w południe zaplanowano w Kinie Kryterium pokaz zwycięskich filmów.

Podczas 42.KFDF pokazano 15 konkursowych fabuł pełnometrażowych, dziewięć dokumentalnych, 71 krótkich metraży oraz sześć adaptacji utworów teatralnych. Bezpośrednio po każdej projekcji konkursowej można się było spotkać z twórcami w ramach cyklu "Szczerość za szczerość". Nie zabrakło też projekcji zaproponowanych przez partnerów festiwalu, rozmów i debat eksperckich oraz branżowych, a także kina na leżakach.