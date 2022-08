436 absolwentów WAT i 93 absolwentów Studium Oficerskiego WAT otrzymało promocję na podporucznika WP

436 absolwentów pięcioletnich studiów magisterskich Wojskowej Akademii Technicznej i 93 absolwentów Studium Oficerskiego WAT otrzymało w sobotę promocję na pierwszy stopień oficerski – podporucznika Wojska Polskiego.

Uroczysta promocja absolwentów odbyła się w sobotę na Placu Piłsudskiego w Warszawie. W uroczystości udział wzięli m.in. rektor-komendant WAT płk prof. Przemysław Wachulak, wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz, zastępca szefa Sztabu Generalnego WP gen dyw. Piotr Błazeusz, przedstawiciele wojska, kombatanci, biskupi i księża Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, przedstawiciele innych uczelni mundurowych, absolwenci WAT i ich rodziny.

Zwracając się do absolwentów rektor WAT podkreślił, że tytuł podporucznika jest potwierdzeniem umiejętności i kompetencji, które zdobyli w murach tej uczelni.

"Przede wszystkim świadczy on o waszej wytrwałości w służbie ojczyźnie i wierności przysiędze, którą jej złożyliście. Od dziś stoicie na straży bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej już jako oficerowie WP. Jestem przekonany, że wiedzę i doświadczenie, jakie zdobyliście w WAT wykorzystacie w poczuciu dobrze wykonanych obowiązków wobec naszej ojczyzny" - powiedział Wachulak.

List od prezydenta Andrzeja Dudy odczytał zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. dyw. Dariusz Łukowski. Prezydent zaznaczył, że to właśnie absolwenci WAT są przeznaczeni do dowodzenia i wyznaczania przyszłych kierunków rozwoju Polskich Sił Zbrojnych.

"To wielka odpowiedzialność, zwłaszcza obecnie, kiedy po dekadach umniejszania znaczenia kwestii obrony kraju wydarzenia rozgrywające się na Ukrainie uświadomiły wszystkim, jak nietrwałe i złudne może być poczucie absolutnego bezpieczeństwa. Tym bardziej dziękuję państwu za gotowość włączenia się w zadania służące zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa w naszej ojczyźnie" - zastrzegł.

Podczas uroczystości odczytano także list od marszałek Sejmu Elżbiety Witek, która stwierdziła, że promocja na pierwszy stopień oficerski to "przejaw patriotyzmu a zarazem olbrzymie zobowiązanie". "Jestem pewna, że wypełnicie je wzorowo, zgodnie ze złożoną przysięgą i własnym poczuciem obowiązku" - podkreśliła.

Podkreśliła, że WAT jest jedną z wiodących wojskowych uczelni, która jest nie tylko szkołą oficerską, ale też nowoczesnym ośrodkiem naukowo-badawczym. "Jestem głęboko przekonana, że WAT bardzo dobrze przygotowała was do realizacji współczesnych wyzwań" - oceniła Witek.

List do absolwentów skierował również premier Mateusz Morawiecki, który zaznaczył, że choć dzień promocji na stopień podporucznika to "dzień zasłużonej radości, jest on także zwieńczeniem pewnego etapu". "Kończy się dla was okres przygotowawczy. Odtąd treścią waszego życia będzie służba. Wiem, że jesteście znakomicie przygotowani do wypełniania zadań z nią związanych" - napisał.

Zdaniem premiera, służba to nie tylko umiejętności, wiedza i sprawność działania. "Są to kwestie niezbędne, ale niewystarczające, by udźwignąć wspaniałe dziedzictwo jakie niesie mundur polskiego oficera (...). Dlatego wam wszystkim, którzy dołączacie dziś do grona oficerów WP życzę, byście nigdy nie zapomnieli o dewizie waszej uczelni: +Omnia pro patria+ (łac. Wszystko dla ojczyzny). Te słowa wyrażają najgłębszego ducha polskiego patriotyzmu" - podkreślił.

List od szefa MON Mariusza Błaszczaka odczytał wiceminister Skurkiewicz. Jak zaznaczył, "mundur oficerski to z jednej strony powód do dumy, symbol wiedzy i umiejętności, z drugiej zaś zobowiązania wobec ojczyzny i sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz odpowiedzialności za powierzonych wam żołnierzy".

"Nie mam wątpliwości, że jesteście wspaniale przygotowani do stawiania czoła każdemu z wyzwań a honor oficerski i etos służby będą dla was codzienną inspiracją" - dodał.

Wojskowa Akademia Techniczna (WAT), powołana ustawą z 1951 roku, jest publiczną uczelnią akademicką nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Jako otwarty uniwersytet techniczny służy Siłom Zbrojnym RP, nauce, gospodarce i społeczeństwu poprzez kształcenie podchorążych i studentów, rozwój kadry naukowo-dydaktycznej oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinach nauk ścisłych, technicznych i społecznych. Proces dydaktyczny w WAT realizuje osiem wydziałów akademickich: Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Cybernetyki, Elektroniki, Inżynierii Lądowej i Geodezji, Inżynierii Mechanicznej, Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa, Nowych Technologii i Chemii, Instytut Optoelektroniki.