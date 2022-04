450 wyprawek szkolnych trafi do ukraińskich dzieci przebywających na Lubelszczyźnie – poinformował we wtorek wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, dodając, że ponad połowę uchodźców przybyłych do Polski stanowią dzieci.

Romanowski uczestniczył w urzędzie marszałkowskim w Lublinie w przekazaniu 450 zestawów szkolnych dla dzieci z Ukrainy, które uczą się w szkołach woj. lubelskiego.

"Od 24 lutego, kiedy nastąpiła agresja Rosji na Ukrainę, Polska zmaga się z falą uchodźców. To już ponad 2,5 mln osób. Jednocześnie mamy do czynienia z niesamowitym, wspaniałym zaangażowaniem całego społeczeństwa. Myślę, że ta ofiarność, z którą uchodźcy z Ukrainy się spotykają, jest przykładem też dla nas wielu, jak powinniśmy współpracować, ale również tego, jak wiele instytucji, organizacji angażuje się na rzecz osób, które musiały uciekać przed wojną" - ocenił wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, zwracając uwagę, że ponad połowę osób, która przekroczyła granicę z Ukrainy do Polski, stanowią dzieci.

Członek zarządu województwa lubelskiego Bartłomiej Bałaban dodał, że część darów trafi jeszcze we wtorek do Domu Aktora w Lublinie, w którym są rodziny ukraińskie.

"Jest tam 37 dzieci w wieku szkolnym. Będziemy mieli możliwość chociaż w tak drobny sposób im to życie u nas uprzyjemnić" - powiedział Bałaban. Wymienił, że w każdym zestawie szkolnym są m.in. plecak, piórnik, kredki, zestaw ekierek, zeszyty, bloki rysunkowe, nożyczki, plastelina i farby.

Wyprawki ufundowane przez fundację Adamed SmartUp zostaną przekazane do ukraińskich dzieci przez urząd marszałkowski w Lublinie.

"Dzięki tej współpracy 450 wyprawek szkolnych trafi do uczniów pochodzących z Ukrainy, którzy rozpoczynają naukę w Polsce. To jest darowizna warta prawie 50 tys. zł, która trafi m.in. do Hrubieszowa, Tomaszowa Lubelskiego, Biłgoraja i Lublina" - dodał Romanowski.

Od 24 lutego, czyli od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę, do Polski wjechało prawie 2,7 mln uchodźców.