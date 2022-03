49 studentów z Ukrainy podejmie studia medyczne we Wrocławiu

49 studentów z Ukrainy zostało skierowanych na studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. To zarówno obywatele Ukrainy, jak i obywatele Polski, którzy studiowali za wschodnią granicą.

Wrocławska uczelnia medyczna poinformowała w środę w wydanym komunikacie, że otrzymała z Ministerstwa Zdrowia listę 49 osób z ukraińskich uniwersytetów medycznych, skierowanych na mocy specustawy do przyjęcia na Wydział Lekarski i Lekarsko-Stomatologiczny.

"To studenci na różnym etapie kształcenia - od pierwszego do szóstego roku studiów, zarówno Ukraińcy, jak i Polacy. Realnie będą oni mogli kontynuować naukę na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu od nowego roku akademickiego, zarówno na studiach w języku polskim, jak i angielskim. Teraz uczelnia pilnie opracowuje procedury, które to umożliwią" - czytamy w komunikacie.

Konieczne jest m.in. weryfikacja dokumentacji konieczne będzie także indywidualne wyrównanie różnic programowych. Problem różnic programowych ma kolosalne znaczenie. Polskie programy studiów medycznych są dostosowane do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej.

"Ukraina nie należy do UE i nie ma tam standaryzacji studiów medycznych. Analizowaliśmy programy uczelni ukraińskich już w poprzednich latach. Ze wstępnego rozeznania wynika, że właściwie każda ukraińska uczelnia realizuje inny zestaw przedmiotów. Różnic programowych jest wiele, a wszystkie trzeba będzie wyrównać" - powiedziała cytowana w komunikacie prorektor ds. studentów i dydaktyki UMW prof. Agnieszka Piwowar.

Według specustawy, kontynuować studia w Polsce będą mogli także ci ukraińscy studenci, którzy nie posiadają dokumentów ze swoich uczelni. Nie wszyscy bowiem mieli możliwość zabrania ich ze sobą.

"Jeśli studenci będą aplikowali do nas na podstawie oświadczenia, co przewiduje ustawa, będziemy musieli sprawdzić efekty kształcenia w ramach studiów, które zmuszeni byli przerwać. Będziemy organizować egzaminy. Konieczna jest także weryfikacja posiadanych dokumentów, a w wielu przypadkach zorganizowanie kursu języka polskiego. Planujemy opracować wszystkie procedury w ciągu najbliższych miesięcy" - powiedział prorektor ds. Budowania Relacji i Współpracy z Otoczeniem UMW prof. Tomasz Zatoński.

Jak podano, nauką we Wrocławiu zainteresowani są nie tylko przyszli lekarze czy stomatolodzy, ale także studenci m.in. farmacji i pielęgniarstwa. Władze uczelni, w której studiuje ponad 6 tys. osób, zapewniają, że przyjęcie dodatkowych kilkudziesięciu nie będzie organizacyjnym problemem.